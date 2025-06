El PSOE pide al Ayuntamiento que «abra los ojos» ante los negocios afectados por las obras Fátima Herrera valora que los bonos para incentivar el consumo son «una medida insuficiente, que no contribuye a paliar las pérdidas de estos comerciantes y hosteleros»

A. M. Almería Viernes, 27 de junio 2025, 14:07 Comenta Compartir

«El Ayuntamiento tiene que abrir los ojos ya y dar respuesta a las necesidades de los hosteleros y comerciantes que están sufriendo grandes pérdidas a consecuencia de las obras municipales en el Paseo». Así de rotunda se ha manifestado hoy la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, tras conocer que las pérdidas de estos pequeños empresarios alcanzan ya el 70% de su facturación.

Según Herrera, «no es la primera vez que unas obras municipales llevan a la ruina a comerciantes y hosteleros de calles completas de Almería. Lo vimos en la calle Blas Infante, donde numerosos establecimientos se vieron obligados a cerrar por no alcanzar ni siquiera unos mínimos ingresos, y lo vimos también en la calle Artés de Arcos, donde las pérdidas fueron cuantiosas». «¿Cuántos pequeños establecimientos tienen que cerrar para que actúen y pongan a disposición de los afectados las ayudas que les permitan superar el efecto de la pérdida de clientes?».

A su juicio, «las obras son necesarias para el mantenimiento de la ciudad, pero no pueden hacerse a costa de acabar con el delicado tejido empresarial de Almería». A este respecto se ha preguntado si «es justo cobrar al dueño de una cafetería por las mesas de la terraza que no puede poner durante las obras o por un vado que no puede utilizar», y ha recordado que el Ayuntamiento dispone de instrumentos legales suficientes para realizar exenciones de tasas e impuestos en situaciones extraordinarias de este tipo.

Bonos fallidos

«Hay muchas ciudades de España donde los comerciantes pagan el IBI o la tasa de basura en función de los perjuicios que las obras municipales puedan ocasionarles y, sin embargo en Almería, los mandatarios del PP se niega a hacerlo, dando la impresión de que viven en una realidad paralela en la que los problemas de estos pequeños empresarios no les afectan», ha manifestado la responsable socialista.

Para Herrera, está claro que los bonos para incentivar el consumo puestos en marcha por el Ayuntamiento han resultado ser una medida insuficiente, que no contribuye a paliar las pérdidas de estos comerciantes y hosteleros, «dinero que muy bien podría haberse empleado de otra forma, como subvenciones específicas o bonificaciones en tasas municipales». «Los 200.000 euros en bonos que ha concedido el Ayuntamiento, de los cuales se han consumido ya casi la totalidad, no sabemos a quiénes habrán beneficiado, pero es seguro que a los afectados, como era de esperar, no».

Por todo ello, la portavoz socialista ha pedido a la alcaldesa que sea sensible a las reivindicaciones del colectivo, tras este 'golpe de gracia' que el Ayuntamiento les ha propinado y que establezca las medidas económicas oportunas para que las obras no sigan hundiendo el comercio y la hostelería en el centro de la ciudad.

Asimismo, Herrera le ha recordado que ya ha pasado más de un mes desde que el PSOE le reclamó información sobre el motivo de los retrasos que se están produciendo, así como del cronograma de las obras y que, a día de hoy, siguen sin tener noticias al respecto.

Por último, ha reiterado su apoyo a los comerciantes y hosteleros del Paseo y su entorno a quienes traslada, asimismo, que «desde la oposición vamos a seguir presionando al equipo de Gobierno municipal para que esté más encima de la obra y cumpla los plazos prometidos».