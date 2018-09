«El PSOE no va a permitir que Andalucía sea el tablero de juego de las cuitas entre Rivera y Casado» Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente del Gobierno andaluz, echa un vistazo por una de las ventanas de los despachos de la Delegación del Gobierno autonómico en Almería. / RUBÉN ALONSO Manuel Jiménez Barrios | Vicepresidente del Gobierno andaluz El número dos del Consejo de Gobierno de la Junta advierte de que habrá presupuestos en octubre y que se sentarán a negociar MIGUEL CÁRCELES Jueves, 20 septiembre 2018, 00:46

El Gobierno andaluz enfrenta unos días de ejecutivo vigente pero futuro incierto. Las elecciones -anticipadas o no- están a la vuelta de la esquina. Pero arañar una fecha a Jiménez Barrios, vicepresidente autonómico (Bornos, 1957) es imposible. No en vano, remarca, sólo la presidenta Díaz tiene la potestad y la responsabilidad de citar a los andaluces a las urnas.

-Señor vicepresidente. ¿Va a haber elecciones anticipadas?

-Si le hiciéramos caso a los grupos de la oposición que llevan prácticamente un año diciendo que va a haber elecciones anticipadas, seguramente las habría. Pero es una facultad que corresponde a la presidenta de la Junta de Andalucía y en estos momentos el gobierno a lo que está dedicado es al inicio del curso escolar en primaria y secundaria, el inicio del curso universitario con la bonificación en las matrículas al 99%...

-Pero estamos en puertas de los presupuestos y el PSOE no cuenta con apoyos parlamentarios.

-Los presupuestos se están elaborando, en octubre estarán terminados. Si el Gobierno de España logra salvar el techo de déficit contaremos con 350 millones más para Andalucía por la flexibilización del déficit y ya dijo el presidente que contaríamos, además, con 1.500 millones de euros más. Espero que el PP no entorpezca esa decisión, sería dañino.

-Pero, insisto, no tienen apoyos.

-Siempre hemos llegado a acuerdos con alguna formación política para que haya presupuestos. Siempre. Nadie entendería que después de tres años y medio colaborando ahora Cs no tuviera una posición favorable cuando negociemos. Y se vería lo que realmente tiene Rivera en la cabeza, que es disputarle a Casado la supremacía en la derecha.

-Ayer nombraban a nuevo responsable de presupuestos. ¿Es una declaración de intenciones?

-No, en los presupuestos interviene mucha gente y desde hace mucho tiempo. El ahora director general era antes el subdirector general.

-En cualquier caso, las elecciones como muy tarde serían en marzo. Eso le complica cualquier pacto.

-Llegar a acuerdos siempre ha sido difícil. No fue fácil con IU en la anterior legislatura, tampoco lo ha sido con Cs en esta. En tres años y medio ha habido estabilidad, menos paro, confianza empresarial. Si la oposición se pone en el final del partido a poner el torpedo, se va a retratar.

-¿Ha sido la ruptura con Cs un «teatrillo», como dice la oposición?

-Lo que ha ocurrido responde solo a una cuestión. En este momento el líder de Cs, el señor Rivera, tiene prisa en confrontar con el PP y ha venido a Andalucía a resolver sus cuitas nacionales. Ni el ejecutivo socialista de Susana Díaz ni el PSOE vamos a permitir que esto sea el tablero de juego de una operación política por la disputa de la derecha entre el señor Casado y el señor Rivera. ¿Alguien puede creer que la ruptura se produce a escasos cuatro meses de acabar la legislatura porque no se aprueba [la eliminación de] los aforamientos, para lo que el procedimiento implica un cambio del Estatuto, un referéndum y el refrendo en el Congreso?

-Ustedes ya sabían que se requería de un cambio estatutario y de un referéndum cuando lo pactaron hace tres años y medio.

-Siempre le hemos planteado a Cs que antes de tomar la iniciativa en la comunidad nos parecía que debía haber un debate nacional. Y mire, el tiempo nos ha venido a dar la razón: con un gobierno socialista en La Moncloa, una de las primeras decisiones en los ciento y poco días que lleva al frente del gobierno ha sido precisamente anunciar que va a llevar al Congreso una reforma exprés para eliminar los aforamientos. Además, en un contexto político nacional, tan difícil, tan complejo, los partidos sensatos tenemos prudencia y sentido común para no abrir debates y espitas que, como se está viendo ya, otros aprovechan para otras cosas. Hay quien habla de quitar el aforamiento al Rey, el debate de la República... Por eso llamamos a la prudencia a Cs.

-Entonces, ¿abrimos o no el debate? Parece que usted es crítico.

-No, no. Ese es el debate nacional. Pero sí que llamo a la prudencia a todo el mundo. Si el debate planteado es el de los aforamientos, limitémoslo a los aforamientos. Nosotros estamos de acuerdo con la eliminación. Ahora hay que hablar, analizar y ver cómo hacerlo en la mayor parte de los representantes políticos y dejarlo en aquellas personas que ostenten la representación del Estado, como es el Rey, o en las cuestiones que se entiendan oportunas.

-El anuncio de Sánchez les obliga a poner el debate sobre el tablero.

-Y nos parece muy bien. Habrá que abrir el debate nacional y trasladar esa reforma a los estatutos de autonomía. En Murcia se ha hecho, pero [el régimen de aforamiento] no estaba en su estatuto y pudo ser suprimido por votación del parlamento.

-¿Les ha pillado por sorpresa?

-En absoluto. Hace más de una semana y media que la ministra [de Justicia] anunció que iba a comenzar los trabajos técnicos para reducir el aforamiento. A quien ha pillado a contrapié es a otras fuerzas políticas de España, tal y como se ha visto por su reacción.

-¿Y no es extraño que pueda darse el caso de que diputados en el Congreso y senadores no sean aforados y diputados autonómicos sí?

Si la Constitución se reforma de un modo exprés es bastante rápido. Pero es que en Andalucía no es posible hacerlo así porque su Estatuto ya dice cómo tiene que ser reformado.

-¿Cómo sería esa reforma estatutaria? ¿Limitada? ¿O más amplia?

-En principio sería retirar el aforamiento en cuestiones privadas.

-¿Nada más?

-Usted pone ahí el dedo en la llaga. Cs debería pensar en esa cuestión. No están los tiempos para abrir debates que la ciudadanía no pide y que otros utilizan para sus fines electoralistas y partidistas. La política está convulsa en el país y Andalucía ha sido un ejemplo de estabilidad.

-Le afea, Cs, que no haya habido avances en la reforma de Ley electoral. ¿No le conviene al PSOE?

-Acabamos de terminar la comisión de estudio y no ha habido consenso. Lo que no puede pretender nadie es que formaciones políticas que tienen una pequeña representación pretendan ganar representatividad en base al cambio de la ley electoral, tocando circunscripciones electorales provinciales que tienen un amplísimo consenso. Es difícil. Hay que tocar la ley, pero con consenso.

- ¿Qué les separa de ese consenso?

Bastantes cosas. Nosotros no hemos sido de los que más hemos discutido. Hemos estado de acuerdo en gran parte de la ley. Son otras formaciones las que no han estado de acuerdo.

-¿Cómo puede afectar al proceso electoral, sea cuando sea, el caso de los ERE?

-Creemos en la honestidad de los presidentes, confiamos en que van a quedar con inocencia demostrada. Pero este gobierno no está inmerso en ninguna causa judicial, por lo que no tenemos nada que temer.

-¿Cómo son las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez?

-En los escasos 100 días que lleva el gobierno ha habido una sensibilidad que echaba en falta. Hemos hablado con todos los ministros y ministras de España, lo que no ocurría con el PP. En situaciones tan importantes como inmigración, ha habido centros operativos de acogida, un acuerdo para el reparto de menores no acompañados con responsabilidad compartida entre comunidades autónomas, unos mil; e implementado una ayuda extraordinaria de 48 millones de los que 28 son para Andalucía por acoger a unos 5.000 menores. Pero también en el conflicto de Navantia, la red eléctrica de Caparacena-Vera, el Corredor del Mediterráneo, el metro de Sevilla... Para Andalucía la sensibilidad del Gobierno de Sánchez está más que demostrada. Lo que no quita que Andalucía no siga reivindicando en cuestiones como financiación.

Inmigración

-En la crisis migratoria, ¿se ha sentido Andalucía abandonada por el resto de comunidades?

-La Ley de Extranjería asignó las competencias en menores no acompañados a las comunidades. Pero la Ley de Extranjería no estaba pensada para situaciones de gran llegada de inmigrantes. Fueron timoratas, pero hemos llegado al acuerdo.

-Las medidas ¿son suficientes?

-Tenemos en torno a 45 millones de euros de presupuesto para atender a menores en Andalucía y 15 centros en origen, en Marruecos. Nuestro sistema tiene capacidad para atender a entre 2.500 y 3.000 menores. Si hay más, las costuras se ven forzadas. De ahí el acuerdo para mil menores.

-Decía que Sánchez tiene sensibilidad. Pero en materias como infraestructuras esto no basta.

-Pero por la sensibilidad se empieza.

-En cualquier caso, respecto al AVE, los proyectos estaban listos para licitar y se pararon. La Junta había sido muy beligerante.

-Y lo va a seguir siendo.

-¿Qué opinión le merece el parón?

-Almería merece un AVE de primera. El ministro [de Fomento] se pronunció en Murcia, y lo hará en Almería, sobre la próxima licitación de los tramos que estaban parados. Ciertamente tiene razón, la sensibilidad no basta. Hay que darle un impulso adelante. Lo pedimos ahora y lo seguiremos pidiendo después.

-Para que haya presupuestos, el Gobierno va a utilizar la argucia de incluir en una enmienda a un proyecto de Ley Orgánica para suprimir la capacidad de veto del Senado y así poder aprobar el techo de gasto y las cuentas. ¿No le parece colarla por la gatera?

-Se lo expongo al revés. ¿Qué le parece a un ciudadano sensato que habiendo un objetivo de déficit más grande se consiga uno más pequeño para que haya más dinero corriente? ¿Por qué el PP se opone? Si Andalucía va a recibir 350 millones de euros más ¿por qué el PP se opone? El PP utiliza el Senado para bloquear los intereses de España.

-El Senado también representa a los españoles.

Pero no está pensado para bloquear los intereses de España. Todos hemos dicho que era necesario flexibilizar las políticas de austericidio y de recortes. Y ahora que se consigue, el PP se opone. Por cierto, la argucia, como usted ha referido, ha sido usada por el PP en innumerables ocasiones. Es una estrategia parlamentaria para intentar desbloquear lo que el PP bloquea. Pero de lo que se trata es de que haya más o menos dinero. Y el PP ha decidido que haya menos dinero.

-Pero, ¿en una Ley sobre violencia de género?

-Mire la hemeroteca, el PP lo ha utilizado constantemente. Lo que hay que hacer es que cuando vengan los diputados almerienses del PP preguntarles por qué no quieren que haya más dinero. No hay argumentación.

Casos máster

-He estado echándole un vistazo a su currículum académico. ¿Está usted tranquilo?

-[Ríe] Mire usted, yo tengo 60 años. Los trabajos que tuve que hacer los hice con una máquina Olivetti. En esas cosas soy un político antiguo. Ni Bolonia, ni máster: me queda lejos.

-¿Qué le pereció la dimisión de la ministra Carmen Montón?

-Ha sido una forma de poner en valor lo que significa el nuevo gobierno. El PP debía haber visto ahí el espejo en el que mirarse.

-¿Ha habido titulitis o egolatría académica en la política?

-Es fruto de los tiempos que corren. Todo está un poco inflado. Yo soy un hombre prudente, intento aplicar el sentido común y no dejarme llevar por la moda tuitera, redes sociales o titulitis, sino que hay que trabajar cuando se levanta uno cada mañana intentando arreglar los problemas reales de la gente. Y son el paro, la sanidad, la dependencia. En Andalucía es el objetivo que la presidenta siempre ha puesto.

-¿Estamos ante una espectacularización de la política?

-Este es el reflejo de lo que ocurre en el mundo. Al frente de uno de los principales estados del mundo hay alguien que dirige la política a base de 140 caracteres. Lo que está ocurriendo en Italia, en donde un grupo similar al de Podemos en pacto con la derecha está al frente del gobierno. O en Alemania, donde la extrema derecha está subiendo. O el Reino Unido que abandona Europa. Fruto de eso han surgido los populismos y la xenofobia y hay que intentar no dejarse llevar.

-¿Debemos estar temerosos?

-Por eso digo que en Andalucía ha sido muy importante la estabilidad, ha aportado pedagogía política desde el consenso en un momento de gran inestabilidad en España.

-Ahora que se agota la legislatura. ¿En qué ha mejorado la vida de los almerienses?

-En sanidad y educación ha habido una política inversora fuerte: el Materno-Infantil, la implantación de la Unidad del Ictus, la construcción de centros educativos, los planes de empleo... Y recordemos, hablar de agricultura en Andalucía es hablar de Almería. Las ayudas autonómicas para ello son constantes.

-Haga autocrítica. En Almería hay un proyecto sangrante: la autovía del Almanzora. ¿Qué ocurre?

-Lo explicó el consejero. Hemos tenido problemas con el abandono de las contratas que estaban trabajando. Y cuando las empresas no terminan una obra se inicia un proceso jurídico que no es fácil. Pero ya está resuelto, uno de los tramos, el de El Cucador-La Concepción, saldrá a licitación antes de final de año. El segundo también se licitará próximamente. La presidenta empuja una barbaridad.