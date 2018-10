El PSOE insta al alcalde a bajarse el sueldo en los presupuestos municipales del próximo año Fernández-Pacheco (centro), junto a dos tenientes de alcalde, durante la celebración de un Pleno / IDEAL Pedro Díaz reitera que los socialistas vienen pidiéndole que lo haga desde 2016 y mantienen su predisposición a la revisión a la baja para toda la Corporación M. C. ALMERÍA Sábado, 6 octubre 2018, 00:45

El PSOE de Almería considera «que no es normal» que el alcalde de Almería (195.389 habitantes según el INE) cobre «casi lo mismo que el presidente del Gobierno de España o más que la presidenta de la Junta de Andalucía» o que «sea de los mejores pagados de España, por delante de otras ciudades más pobladas», como por ejemplo Málaga (569.002 habitantes), Sevilla (689.434 residentes), Murcia (443.243 ciudadanos) o Zaragoza (664.938 censados). Y por ello, el concejal socialista Pedro Díaz instó ayer al alcalde a que, 'motu proprio', por su propia iniciativa, decida «bajarse su sueldo desproporcionado en los presupuestos para 2019».

Pero como una muestra de que el PSOE está dispuesto a ponerle el camino fácil, negó la posibilidad de ser los propios socialistas quienes lleven el asunto a pleno: «Debe de salir de él mismo esa reducción salarial como máximo responsable del Ayuntamiento que es».

El PSOE ofreció a cambio que «una postura favorable», «como siempre», agregó, «como demuestra el hecho», rememoró, de que, entre las peticiones que se plantearon para los presupuestos municipales de 2016, incluyeran «una reducción de los salarios e indemnizaciones -asistencias a plenos, a comisiones, etc.- de toda la corporación y del personal eventual como una posible fuentes de financiación para proyectos a ejecutar». El PSOE ofreció asimismo asumir una bajada de salarios para toda la Corporación -no sólo para el primer edil- con la finalidad de adecuarla al entorno. No en vano, todos los concejales municipales con delegación o portavocía y dedicación a tiempo completo -al margen del alcalde, 13 ediles- tienen un sueldo más abultado que el de la presidenta autonómica, Susana Díaz (65.090,88 euros brutos anuales). Díaz apuntó a los presupuestos en un dardo envenenado no sólo a los populares: las cuentas las negocia el PP con Cs, por lo que ambos debieran acordar la bajada.

Altos cargos con más sueldo

A esa propuesta sumó también la necesidad de que se dé «una repensada generalizada sobre la política de sueldos que mantiene el PP en el Ayuntamiento», ya que, indicó, «también es muy significativo que haya altos cargos de libre designación en empresas municipales que estén cobrando incluso más que el propio alcalde de Almería y que, incluso, otros de grandes ciudades como Madrid». Esa situación supone «un sinsentido con el que se tendría que terminar», dijo, además de «un agravio comparativo con respecto a los sueldos de muchos empleados públicos del Ayuntamiento, que asumen también responsabilidades de importancia».

Este periódico ha intentado localizar los salarios de altos cargos de empresas públicas municipales (Almería XXI, Interalmería o Almería 2030) a través del Portal de la Transparencia municipal sin éxito. Tampoco están localizables los presupuestos de las empresas públicas, en donde debieran aparecer las partidas destinadas al abono de estos salarios. Resulta una anormalidad, ya que sí que son localizables los presupuestos municipales o las retribuciones de los cargos electos o de los asesores.

Desde la bancada socialista incidieron en que «el dinero que se podría ahorrar con esa bajada, y con el reajuste de factores como el de los altos cargos, tendría que tener como destino mejorar de las políticas sociales desarrolladas por el propio Ayuntamiento».