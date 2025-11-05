El PSOE exige «poner fin a la situación de grave riesgo» del área metropolitana ante incendios y emergencias

La diputada del Grupo Socialista en la Diputación Provincial Noemí Cruz este miércoles ha denunciado la situación «de grave riesgo» que se está produciendo en ... el Área Metropolitana de Almería en materia de extinción de incendios, así como en otras emergencias que, en este momento, son atendidas por el Consorcio de Bomberos del Poniente.

Cruz ha señalado ante los periodistas que la situación «no tiene sentido alguno», ya que existe un parque de bomberos en la capital situado «a tan solo siete minutos del área metropolitana», mientras que los parques del Poniente que deben intervenir en virtud del convenio suscrito con la Diputación están, en el mejor de los casos, a 27 minutos.

«Nadie entiende cómo se ha podido firmar un convenio así», ha asegurado la diputada antes de advertir de que «ya hemos tenido distintos incidentes en estos meses» y en cada uno de ellos se ha evidenciado el riesgo que sufren los vecinos, «porque cuando se trata de un accidente de tráfico con personas atrapadas o de un incendio en viviendas o comercios, el tiempo de respuesta es determinante para evitar daños personales».

La diputada socialista ha asegurado que, hasta ahora, «el presidente de la Diputación ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones del PSOE y a la preocupación de los vecinos del área metropolitana», y que, por este motivo, su grupo vuelve a incidir en ello. «Se lo advertimos antes de que se firmara el convenio con el Consorcio del Poniente y, tras varios meses de funcionamiento, la preocupación es aún mayor ante las situaciones que se están produciendo», ha afirmado.

En este punto, Cruz ha desvelado que el Grupo Socialista ha tenido conocimiento de un suceso ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando un vecino de Huércal de Almería, que es bombero en el parque de la capital, trasladó por registro al presidente de la Diputación un escrito detallando el riesgo al que se está sometiendo a la población. «El presidente conoce esa advertencia y todos los detalles de lo ocurrido y, aun así, no ha actuado», ha lamentado.

La diputada socialista ha reclamado al presidente de la Diputación «que asuma su responsabilidad y que deje a un lado los desacuerdos o disputas internas con la alcaldesa de Almería», ya que «lo primero debe ser la seguridad de los vecinos».

Así, ha insistido en que «todavía se está a tiempo, pero no podemos esperar a que se pierda una vida para actuar». En este sentido, ha exigido a la Diputación que «se siente» con el Ayuntamiento de Almería y acuerde «un convenio que garantice tiempos de respuesta adecuados, que solo pueden darse con el parque de bomberos de la capital», devolviendo así la seguridad al área metropolitana de Almería.