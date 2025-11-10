Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE exige que los pabellones sean gestionados directamente por el Ayuntamiento de Almería

Fátima Herrera: «El modelo ha fracasado: los pabellones se caen a pedazos, la piscina del Jairo Ruiz lleva cerrada desde marzo de 2022»

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:22

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que «abandone de una vez ... el modelo de concesiones privadas en las instalaciones deportivas municipales» y apueste por una gestión pública directa, «que garantice un servicio digno, estable y sin intermediarios».

