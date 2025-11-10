El PSOE exige que los pabellones sean gestionados directamente por el Ayuntamiento de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que «abandone de una vez ... el modelo de concesiones privadas en las instalaciones deportivas municipales» y apueste por una gestión pública directa, «que garantice un servicio digno, estable y sin intermediarios».

Herrera ha subrayado que «el Ayuntamiento no puede volver a tropezar en la misma piedra después de estos años de dejadez y falta de control sobre la empresa concesionaria Supera, que ha dejado en situación de abandono los pabellones Jairo Ruiz y Rafael Florido, dos equipamientos fundamentales para miles de usuarios».

«El modelo ha fracasado: los pabellones se caen a pedazos, la piscina del Jairo Ruiz lleva cerrada desde marzo de 2022, teniendo que desplazarse los vecinos lejos para algo que deberían tener en su propio barrio», ha apuntado Fátima Herrera, quien también ha recordao que «el pasado verano los usuarios de este centro deportivo no tuvieron ni aire acondicionado».

Para la portavoz socialista, la gestión del PP en materia deportiva «es un cúmulo de despropósitos». «Han sido incapaces de exigir a la empresa concesionaria que cumpla, y en lugar de aprender de los errores, anuncian que van a volver a concesionar los pabellones cuando el contrato termine en febrero de 2026. Es un auténtico disparate», insiste.

Plan de choque

El PSOE reclama al Ayuntamiento un plan de choque inmediato para poner a punto estas instalaciones, acometiendo las obras y el mantenimiento que llevan años pendientes, y que después sea el propio Ayuntamiento quien gestione los pabellones directamente, «para garantizar un servicio público de calidad, con precios justos y con una atención cercana a los vecinos».

«Este equipo de Gobierno cae una y otra vez en la misma piedra, como si el dinero o el bienestar de los almerienses no le doliera. No se puede seguir gobernando mirando hacia otro lado mientras nuestros barrios pierden servicios y oportunidades», ha concluido Herrera.