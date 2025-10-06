El PSOE exige a Moreno que asuma la responsabilidad por el fallo en el cribado de cáncer de mama El secretario general de Almería, José María Martín, acusa al Gobierno andaluz de llevar «siete años ocultando las listas de espera para el conjunto de pruebas diagnósticas»

A. M. Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 14:47

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha exigido a Juanma Moreno que «asuma en primera persona la responsabilidad política de lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama en Andalucía», una negligencia que ha dejado a 2.000 mujeres en la incertidumbre de no conocer si padecen o no la enfermedad. «Es demoledor para ellas y sus familias, a las que se les está sometiendo a un sufrimiento injustificable», ha subrayado.

Martín, según ha trasladado el PSOE en un comunicado este lunes, ha reprochado al presidente de la Junta que «a esta situación tan grave a la que ha llevado a las mujeres que se han realizado pruebas para la detección precoz del cáncer de mama, se suma que «lleva siete años ocultando las listas de espera para el conjunto de pruebas diagnósticas de distintas dolencias», una información que dejó de hacer pública nada más llegar al Gobierno andaluz.

«Nos preguntamos si la ausencia de estos datos, que deberían conocer todos los andaluces y andaluzas, esconde otro gravísimo agujero en un sistema sanitario absolutamente colapsado, donde más de 100.000 almerienses esperan para una cita con el especialista o para una intervención quirúrgica», ha advertido.

El dirigente socialista ha recalcado que «la falta de transparencia sobre los tiempos de espera es sumamente grave porque pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas». Además, ha denunciado que, en muchos casos, tras realizarse la prueba diagnóstica prescrita «pueden pasar varios meses hasta que el paciente recibe los resultados, lo que siembra aún más desconcierto y preocupación». A su juicio, lo sucedido con el cribado de cáncer de mama, con ser muy grave, «podría ser solo la punta del iceberg del enorme destrozo al que el PP está sometiendo a la sanidad pública».

Martín ha recordado que esta situación es «inadmisible», sobre todo cuando Andalucía ha recibido 53.000 millones de euros más que con el Gobierno de Rajoy en el mismo periodo y, pese a ello, «el PP se permite también rechazar otros 19.000 millones de la quita de la deuda ofrecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de María Jesús Montero». Así, ha asegurado que «Andalucía es la comunidad más beneficiada por el Ejecutivo central, pero eso no se traduce en una mejora de los servicios públicos por la nefasta gestión de Moreno Bonilla».

El secretario general del PSOE de Almería ha asegurado que todo lo que está ocurriendo «no es fruto de la casualidad», sino por la decisión del Gobierno andaluz de «desviar ingentes cantidades de dinero a la sanidad privada, de no contratar a los profesionales que hacen falta en atención primaria y en los tres hospitales de la provincia, así como por desatender de manera inhumana a las personas dependientes, condenándolas a una desesperante espera para poder acceder a la asistencia que necesitan».