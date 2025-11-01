Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE exige a la Junta que atienda las «justas demandas sanitarias» de los damnificados de la polio

Mateo Hernández considera «insuficiente» que los afectados en Andalucía solo reciban en la actualidad diez sesiones de rehabilitación cada dos años

A. M.

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:34

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que garantice una rehabilitación continua y especializada a ... las personas afectadas por la polio en Andalucía. El diputado, que ha mantenido un encuentro con Rosa Hernanz, representante de la Plataforma Niñ@s de la Polio, ha conocido de primera mano la difícil situación que atraviesan los más de 10.000 andaluces y andaluzas que padecen esta enfermedad crónica.

