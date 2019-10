El PSOE exige explicaciones ante el «preocupante silencio» de la Diputación en el Caso Sergio José Luis Sánchez Teruel, líder del PSOE de Almería. / M. C. Los socialistas reclaman conocer cómo se actuó en el caso para que, si hubo algún error, se corrijan los protocolos o las dotaciones de personal con la finalidad de que no vuelva a repetirse jamás MIGUEL CÁRCELES Almería Jueves, 17 octubre 2019, 14:20

El PSOE de Almería ha exigido hoy a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Huércal de Almería y a la Junta de Andalucía explicaciones sobre los procedimientos y los hechos ocurridos en torno al caso del pequeño Sergio, de siete años, cuyo cuerpo fue hallado hace una semana sin vida en el coche de su madre, detenida como presunta autora del crimen.

Según ha referido el secretario general de la formación socialista en Almería y diputado autonómico, siete días después del triste hallazgo se ha producido un «preocupante silencio» en torno al caso de Sergio, cuyo progenitor había denunciado la presunta desatención de la madre hacia el pequeño ante instancias policiales y de los servicios sociales comunitarios -en manos, en el caso de Huércal de Almería y de Alcolea, de la Diputación Provincial de Almería-.

«A día de hoy», ha apuntado Sánchez Teruel, «nadie en el Ayuntamiento de Huércal [de Almería] ha dado ninguna explicación de nada. Nadie en la Diputación Provincial de Almería ha dado ninguna explicación de nada», ha agregado el socialista reclamando que alguien de ambas administraciones «diga a la sociedad» qué es «lo que ha pasado», «en qué se ha fallado o qué soluciones se van a poner en marcha o qué recursos se van a incrementar», ha dicho.

«Hoy hace una semana de este desgraciado suceso en el que hay una investigación judicial abierta. En ese ámbito, hay que señalar que la Guardia Civil envió comunicaciones a la justicia y a las administraciones públicas alertando», ha recordado hoy el líder socialista provincial. Y lo contrastó con el «silencio» en el ámbito público. «Después de una semana hay que romper», ha agregado «el silencio preocupante» en torno a los hechos.

El padre: «Servicios Sociales dijo que había casos más graves»

El padre del menor fallecido de forma presuntamente violenta mantuvo ayer durante una rueda de prensa la «dejadez» por parte de «Guardia Civil, Servicios Sociales y protección de menores» cuando acudía a ellos para denunciar la falta de atención que, a su juicio, prestaba la progenitora al hijo de ambos. También, aseguró, denunció ante Policía Nacional -«yo vivo en la capital», dijo-, desde donde, criticó, le dijeron que su denuncia «no vale para nada». «Eres un papel, un número y un turno», lamentó desde el Centro Cultural de Alcolea, convertido en sala de prensa para esta triste ocasión.

«Queremos saber qué ha fallado», pronunció Sergio Fernández, comercial de profesión, quien hasta en una decena de ocasiones, aseguró, denunció el maltrato del que era víctima su hijo ante la Guardia Civil. «El niño no iba al colegio, no estaba a gusto con su madre», aseveró. «La mañana que murió mi hijo, una trabajadora social me dijo que tenía asuntos más graves», lamentó Sergio Fernández sobre aquel 10 de octubre, hace justo una semana, cuando su exsuegro le comunicó por teléfono que el niño estaba muerto. Después, volvió a llamar a la oficina para decirles que «ya podían cerrar el caso».

«El padre está contando sus vivencias», ha advertido esta mañana Sánchez Teruel, afeando la actitud tanto de la Diputación, cuyos Servicios Sociales atendían a Sergio y a su progenitor, como de la Junta de Andalucía, con amplias competencias en menores. «Hay que explicarle a la sociedad qué ha pasado, qué no ha pasado y qué hay que cambiar para que esto no vuelva a pasar», ha censurado esta mañana el líder socialista.