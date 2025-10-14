El PSOE exige la dimisión del delegado de Salud tras confirmarse casos de cribados dudosos de cáncer de mama en la provincia Sánchez Teruel denuncia que también existen retrasos graves en el cribado de colon y en las pruebas de imagen en la provincia

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha exigido la dimisión inmediata del delegado territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía tras confirmarse la existencia de casos de cribados de cáncer de mama dudosos en la provincia. A su juicio, «el delegado no puede seguir un segundo más al frente de su responsabilidad tras haber mentido al afirmar que en Almería no había casos de este tipo».

Según ha explicado, «el Gobierno de Juanma Moreno ha comunicado estos casos dudosos con un frío mensaje al móvil de la afectada y con una carta. Ese ha sido el medio para informar, tras meses de retraso, a mujeres que se sometieron a una mamografía dentro del programa de prevención de esta enfermedad», ha subrayado.

El diputado autonómico ha relatado el caso concreto de «una mujer que acudió a realizarse una mamografía en la primera parte de la primavera de este año y hasta la segunda semana de octubre no le han comunicado que hay que ampliar estudios, que su caso es dudoso y que tiene que ir al Hospital Torrecárdenas el día que le indican para hacerse más pruebas y obtener un diagnóstico».

Sánchez Teruel ha denunciado que en ese mensaje únicamente se le informa de que tiene una cita y que, si quiere más detalles, entre en ClicSalud. «Cuando lo hace se lleva el susto de su vida porque descubre que es por el programa de prevención del cáncer de mama, donde le habían dicho que si no le comunicaban nada no debía preocuparse, pero meses después recibe una cita sin que nadie tenga la valentía de llamarla y explicarle por qué», ha criticado.

El parlamentario ha añadido que, además, «al día siguiente, tras una noche sin dormir, recibe una carta donde se le dice que no se alarme, que esto es frecuente y que para su comodidad se le ha reservado una cita en el hospital. Qué poca vergüenza y qué falta de sensibilidad sabiendo lo que hay detrás de esa cita», ha lamentado.

«El delegado de Salud sabe que el Servicio Andaluz de Salud está citando con una frialdad absoluta y con una falta de sensibilidad brutal a las mujeres afectadas tras meses de retraso, y aun así lo ha permitido», ha añadido el parlamentario socialista.

«Les aseguran que es para su comodidad, como si fuese un favor, cuando es su obligación hacer las pruebas rápido, comunicar rápido la necesidad de ampliar estudios y hacerlo con humanidad. Por eso el delegado de Salud no puede seguir un segundo más al frente de la delegación. El Gobierno andaluz tiene que cesarlo y tiene que hacerlo ya», ha insistido, «puesto que él es el responsable en Almería, pero en Andalucía el responsable de esta negligencia es Juanma Moreno, que lleva dos legislaturas al frente del Gobierno y ha manejado más de 100.000 millones de euros en los presupuestos de Salud sin hacer bien su trabajo», ha afirmado.

Salta la alarma también en el cribado de colon

Sánchez Teruel ha advertido de que «esto no solo está ocurriendo con el cáncer de mama, también con el cribado de colon, donde en el distrito Poniente se ha planteado que el personal de enfermería avise a personas con casos dudosos de los meses de enero y diciembre, y estamos en noviembre».

Por otro lado, también ha criticado el retraso en las pruebas diagnósticas, algo que está pasando en Almería desde el mes de julio. «No se están dando citas para pruebas de imagen y hay muchas personas esperando un diagnóstico que depende precisamente de esa prueba», ha explicado.