El PSOE exige al consejero de Sanidad que le ponga fecha a la destitución de su delegado en Almería

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha exigido al consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, que le ponga fecha ... a la destitución de su delegado de Almería tras haber mentido al afirmar que no existían casos en la provincia afectados por los fallos en los cribados de cáncer de mama. «Ha mentido en un asunto de extrema gravedad y ha perdido toda la credibilidad», ha denunciado durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz tras dar a conocer la propia Junta que hay diez mujeres, como mínimo, en la provincia de Almería en esa situación.

Hernández ha recordado que el Gobierno andaluz «sabía desde hace mucho tiempo lo que estaba ocurriendo» y que, desde que se destapó el grave error en los cribados que ya investiga la Fiscalía, «las mujeres siempre han dicho la verdad y el Gobierno de Moreno Bonilla siempre ha mentido».

El diputado socialista ha acusado al Partido Popular de «impedir que la asociación Amama comparezca en el Parlamento» y de oponerse a la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. «Ha pasado más de un mes y seguimos sin saber cuántas mujeres están afectadas, cuántas han fallecido, en qué hospitales se han producido los fallos o cuál fue el origen del problema», ha lamentado.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, Mateo Hernández también ha censurado el nombramiento del nuevo viceconsejero de Salud, procedente de un hospital privado de Granada, al considerar que «Moreno Bonilla ya hasta privatiza el propio Gobierno de la Junta». «Mientras miles de andaluces salían a la calle reclamando poder ver a su médico o acceder a una operación, la Junta fichaba a un alto cargo de la sanidad privada para seguir haciendo negocio con la salud de la gente», ha advertido.

El parlamentario andaluz ha subrayado que desde la llegada de Moreno Bonilla a la Junta se ha incrementado un 72% la financiación a la sanidad privada, alcanzando los 4.600 millones de euros, de los cuales más de 1.500 millones están siendo investigados por la justicia por su presunta adjudicación irregular. Además, ha denunciado que el Gobierno andaluz prevé derivar más de un millón de pacientes a la privada en 2026, «que son 425.000 más que el año anterior».

Hernández ha asegurado que los problemas del sistema público son cada vez más graves, ya que hay dos millones de andaluces en lista de espera, medio millón de niños sin pediatra, centros de salud sin citas disponibles y ambulancias sin personal médico o de enfermería. En el caso de Almería, ha puesto como ejemplo la situación del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, donde «no hay hematólogo ni dermatólogo, solo tres digestivos, un urólogo y un neumólogo, y donde los pacientes esperan hasta dos años para ser atendidos».

«El modelo sanitario de Moreno Bonilla cuesta vidas y empuja a miles de andaluces a la sanidad privada», ha afirmado el dirigente socialista, quien ha concluido que «no hay propaganda, ni cambios normativos, ni asesores de marketing capaces de ocultar el clamor ciudadano contra la nefasta gestión sanitaria del Partido Popular».