El PSOE exige al consejero de Sanidad que le ponga fecha a la destitución de su delegado en Almería

Mateo Hernández considera que el responsable de cuidar de la salud de los almerienses «ha perdido toda la credibilidad al mentir en los cribados de cáncer de mama»

R. I.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:03

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha exigido al consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, que le ponga fecha ... a la destitución de su delegado de Almería tras haber mentido al afirmar que no existían casos en la provincia afectados por los fallos en los cribados de cáncer de mama. «Ha mentido en un asunto de extrema gravedad y ha perdido toda la credibilidad», ha denunciado durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz tras dar a conocer la propia Junta que hay diez mujeres, como mínimo, en la provincia de Almería en esa situación.

