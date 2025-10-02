El PSOE exige conocer cuántas almerienses han conocido tarde su diagnóstico de cáncer de mama
«Hasta ahora, no recibir una llamada era sinónimo de tranquilidad. Hoy, desgraciadamente, no lo es», asegura la socialista Inés Plaza
R. I.
Almería
Jueves, 2 de octubre 2025, 14:32
La diputada nacional del PSOE por Almería Inés Plaza ha criticado «la negligente gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla en relación con los cribados de cáncer de mama, un asunto que afecta directamente a miles de mujeres andaluzas y que es una auténtica emergencia sanitaria en Andalucía con rostro de mujer».
Por ello ha exigido a la Junta de Andalucía «que sea transparente y aclare cuántos casos de mujeres se han enterado tarde o muy tarde de un diagnóstico de cáncer».
Según los datos conocidos, en toda Andalucía son unas 550.000 las mujeres andaluzas que viven hoy con la incertidumbre de no saber si la mamografía que se les realizó fue revisada correctamente o si existe algún diagnóstico pendiente. «Hasta ahora, no recibir una llamada era sinónimo de tranquilidad. Hoy, desgraciadamente, no lo es», han señalado la responsable socialista.
La diputada ha recordado que ya son más de un centenar las mujeres confirmadas en Andalucía que han recibido tarde el diagnóstico de cáncer, en algunos casos hasta un año después de haberse sometido a la prueba, y en otros, sin haber sido informadas en ningún momento.
Ante esta situación, desde el PSOE se reclama «transparencia total sobre los casos en la provincia de Almería, ya que hasta el momento solo se conocen cifras globales de toda Andalucía» y un «protocolo de emergencia para revisar de oficio todas las mamografías realizadas desde 2022, con resultados en un plazo máximo de 15 días y la garantía de tratamientos urgentes para los casos confirmados».