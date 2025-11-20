El PSOE exige a la alcaldesa que cese de inmediato a Javier Aureliano García como concejal del Ayuntamiento de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha mostrado hoy su «profunda preocupación» ante la situación institucional generada tras la detención ... del presidente de la Diputación Provincial y concejal del Ayuntamiento de Almería, Javier Aureliano García, por el Caso Mascarillas.

Para Herrera, «la gravedad de los hechos exige una respuesta rápida, clara y responsable» por parte de la alcaldesa, María Vázquez, quien «lleva varios días desaparecida, sin dar explicaciones a los almerienses y sin adoptar ninguna medida», pese a que uno de los miembros del Grupo Municipal Popular está detenido.

La portavoz del PSOE ha subrayado que la ciudadanía «no puede ver cómo quien sigue siendo presidente titular de la Diputación y concejal del Ayuntamiento continúa ocupando su asiento en la Corporación, cobrando de dinero público, mientras pesa sobre él una investigación tan seria».

Herrera ha señalado que «no se trata de hacer ruido ni de crispar, sino de preservar la dignidad institucional y la confianza en las instituciones». «Cuando alguien está detenido por causas tan graves, lo responsable es dar un paso al lado y dejar su acta. No podemos permitir que se siga representando a los almerienses desde la mesa presidencial del Pleno del Ayuntamiento bajo estas circunstancias», ha insistido.

Moreno Bonilla

De otro lado, ha mostrado su estupor por las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonila, en las que asegura haber actuado «rápido». Herrera ha recordado que Fernando Giménez, el vicepresidente de la Diputación, figura como imputado en la causa judicial que comenzó en junio de 2021 y desde entonces «ni se le ha apartado del partido, ni de su cargo en Diputación». «¿Ha mantenido a un vicesecretario de Organización del PP de Almería y vicepresidente de la Diputación más de 4 años estando imputado y dice que ha actuado rápido?», se pregunta la portavoz socialista, quien califica las palabras de Moreno Bonilla de «actuación cosmética y, por supuesto, tardía».

Finalmente, ha remarcado que «exigimos a la alcaldesa claridad, responsabilidad y la adopción de medidas urgentes para restaurar la integridad institucional». «Almería merece un Ayuntamiento donde se hable de proyectos, de barrios, de oportunidades para los almerienses y no de tramas de corrupción. Los almerienses merecen respuestas contundentes y un compromiso político que esté a la altura de la gravedad de la situación», ha concluido.