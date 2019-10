El PSOE exige que se adecente el acceso a las Canteras Califales Aguilar señala este paso, «que no puede esperar», como «previo y compatible» al proyecto del Plan Turístico de Grandes Ciudades para facilitar el acceso al BIC F. L. C. Almería Lunes, 14 octubre 2019, 17:34

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular «que actúe para el adecentamiento y mejora» del entorno de las Cuevas de los Palomas en Pescadería-La Chanca, lugar de paso de los numerosos visitantes que se acercan a conocer las Canteras Califales y que presenta «una imagen pésima». Una intervención «sobre un espacio en el que hace unos años el mismo Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular puso un parque infantil para que los concejales se hicieran una foto y, a continuación, desmontarlo» y que, según ha señalado, constituiría «un paso previo, que no puede esperar más, que es compatible al proyecto contemplado en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de cara a facilitar la accesibilidad al Bien de Interés Cultural que son las Canteras Califales».

Aguilar, que junto a otros miembros del Grupo Municipal Socialista ha recorrido recientemente la zona junto a vecinos del barrio, ha remarcado «que Pescadería-La Chanca tiene un potencial enorme desde el punto de vista turístico y acoge un patrimonio histórico-cultural que el alcalde y los concejales del Partido Popular no han valorado y puesto en valor como se debiera». A eso ha sumado, «una falta de implicación evidente para que los vecinos puedan disfrutar de zonas de esparcimiento y convivencia cuidadas».

De ese modo, la edil socialista ha considerado que «la dejadez en el mantenimiento de estos espacios públicos y la incapacidad del PP para prestar servicios municipales de calidad es una cuestión generalizada, pero que en barrios como este es que ya se pasa de lo muy mejorable a lo directamente inadmisible». Y es que la zona «acumula un nivel de abandono y de degradación insostenible, que una Almería del siglo XXI no puede permitirse que sea la imagen que se llevan tantos visitantes y turistas».

En el caso de la ruta de acceso a las Canteras Califales, desde el PSOE han indicado «que los vecinos requieren de una zona atendida y en la que, el espacio público que se creó en su momento 'de quita y pon', se recupere y mantenga». Al tiempo que eso se logra, «los almerienses y turistas que suben hasta las Canteras Califales dejarían de llevarse en parte la mala impresión con la que se quedan ahora del camino».

No perder más tiempo

En ese sentido, ha proseguido, «también es importante que se impulse la ejecución del proyecto que forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que va con retraso con respecto a los plazos inicialmente previstos, para poner en valor las Canteras Califales y que se facilite la accesibilidad a las mismas». «Se tiene que ir avanzando en todo lo posible y que el alcalde deje de perder más el tiempo en este tema, que tiene que implicar más oportunidades para Pescadería-La Chanca. Un barrio para el que los socialistas venimos reclamando que, más allá de acciones puntuales, se acometa una actuación global para que su patrimonio histórico y cultural ocupe el lugar que le corresponde y se convierta en motor de creación de empleo y de desarrollo», ha subrayado.

Por otro lado, Carmen Aguilar ha vuelto a hacerse eco de la «situación de suciedad insostenible que acumula el Barranco del Caballar», ante la que ha instado al alcalde «a asumir la responsabilidad que corresponde al Ayuntamiento». «O limpian ya o, como vuelva a llover con fuerza próximamente, podemos encontrarnos con desgracias por la obstrucción de la basura a la salida del agua», ha enfatizado.

Desde el PSOE han recordado que «han sido muchas las advertencias y peticiones» que han venido «realizando al equipo de gobierno para que limpie el Barranco y que, de esa manera, se eviten situaciones peligrosas para la seguridad de los vecinos». La última de ellas se produjo justo antes de la última gota fría que, ha lamentado, «tanto daño hizo en la capital». «Lo más doloroso fue que ese episodio terminara con la vida de un vecino en el túnel del Tryp Indalo, un suceso que está en el juzgado y que consideramos que pudo haberse evitado si se hubiera cerrado a tiempo al tráfico o se hubiesen instalado las barreras que ya habíamos reclamado al gobierno municipal del PP mucho antes», ha añadido.

«Siempre se tiene que hacer todo lo posible y más para evitar desgracias, y después de que el alcalde y el Partido Popular ya no puedan negar que la limpieza del Barranco del Caballar es competencia municipal, no puede entenderse que no se haya actuado desde que, hace cerca de un año, una petición del PSOE en el pleno terminara con su compromiso público de hacerlo», ha concluido.