El PSOE estima que unos 200.000 almerienses se encuentran en lista de espera para una prueba diagnóstica

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado las «nefastas consecuencias que está teniendo para los almerienses el colapso al ... que ha llevado Moreno Bonilla a la sanidad pública», con especial incidencia en los retrasos y la falta de información sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas.

Según las estimaciones realizadas por los socialistas en virtud de la información recabada, en este momento se encontrarían en torno a dos millones de andaluces y andaluzas a la espera de una prueba en nuestra comunidad autónoma, de los que 200.000 se registrarían en Almería. Sin embargo, tal y como ha recordado, «estas listas dejaron de publicarse tras la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía, por lo que solo Moreno Bonilla conoce la cifra real».

Hernández ha remarcado que en Almería la situación resulta «aún más grave» ya que la provincia cuenta con 1.609 profesionales menos que otras con una población similar, como es el caso de Córdoba, lo que está provocando que el sistema tenga menos capacidad para realizar pruebas y una lista de espera más abultada. Según los datos disponibles, en 2024 se realizaron en Almería 170.000 pruebas diagnósticas menos que en Córdoba, así como 10.000 intervenciones quirúrgicas menos.

El diputado autonómico ha lamentado que, en el último Pleno del Parlamento andaluz, PP y Vox volvieran a bloquear distintas iniciativas que pedían transparencia y la publicación de las cifras actuales de estas listas de espera. En este sentido, ha recordado que «este nuevo veto» se suma al rechazo reiterado a la creación de una Comisión de Investigación por el grave fallo del cribado del cáncer de mama, que sigue afectando a miles de mujeres en la comunidad.

El dirigente socialista ha puesto el acento en la trascendencia de los datos que oculta el Gobierno de Moreno Bonilla, ya que «detrás de cada número hay pruebas que salvan vidas». Para los pacientes, ha insistido, «la espera no es una estadística, sino un dolor que se cronifica, un cáncer que avanza sin tratamiento, una vista que se pierde lentamente, una vida que se suspende en un limbo interminable».

Mateo Hernández ha recordado que en 2018, con el PSOE al frente del Gobierno andaluz, el tiempo medio para una prueba diagnóstica era de 21 días en la provincia, y en el caso de un TAC se realizaba en unos 20 días. Ahora, según ha explicado, se tardan meses y hasta un año, lo que obliga además a múltiples citas previas con el médico de cabecera y el especialista. Como ejemplo, ha señalado que en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa conseguir cita con Neumología puede tardar cerca de dos años (544 días), a lo que después se suma la espera para las pruebas que se precisen y otra más para conocer el diagnóstico.

El diputado autonómico ha advertido de que esta situación «está costando vidas» y ha reprochado al Gobierno andaluz que, mientras mantiene bloqueado el acceso a esta información y agrava el colapso, continúe destinando miles de millones de euros a la sanidad privada. En este punto, ha detallado que desde 2019 la Junta ha desviado más de 4.500 millones de euros de las arcas públicas a clínicas privadas y que en 2026 prevé superar el millón de pacientes derivados a centros privados para pruebas diagnósticas.

En este contexto, Hernández ha concluido que «este modelo del PP, que empuja a los ciudadanos a contratar seguros privados mientras deteriora progresivamente la atención pública, tiene fecha de caducidad», y ha fijado su final «en cuanto los andaluces puedan votar para recuperar la salud, la dignidad y un sistema público con garantías de la mano del PSOE y con María Jesús Montero como presidenta».