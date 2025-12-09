Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Mateo Hernández. PSOE

El PSOE estima que unos 200.000 almerienses se encuentran en lista de espera para una prueba diagnóstica

Mateo Hernández denuncia que Moreno Bonilla lleva siete años ocultando estos datos y advierte de que los retrasos están «costando vidas»

Ideal

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, ha denunciado las «nefastas consecuencias que está teniendo para los almerienses el colapso al ... que ha llevado Moreno Bonilla a la sanidad pública», con especial incidencia en los retrasos y la falta de información sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas.

