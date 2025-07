El PSOE denuncia que los profesionales sanitarios «huyen» de las condiciones laborales de la Junta

A. M. Almería Sábado, 26 de julio 2025, 12:32 Comenta Compartir

El secretario de Salud y Consumo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, Esteban Requena, ha asegurado que «el Gobierno de Moreno Bonilla ha fracasado estrepitosamente» a la hora de contratar a médicos especialistas que acaban de terminar su período de formación. En concreto, de las 63 plazas que ha ofertado el SAS para Almería en la especialidad de Médico de Familia, «el 80,95% se han quedado sin cubrir, al igual que 82,35% de las de Pediatría en Atención Primaria».

Requena ha llamado la atención sobre el porcentaje de renuncias que también se han producido en otras especialidades, «sobre todo cuando algunas de ellas se deberían cubrir de manera inmediata», como es el caso de Dermatología en el hospital de Huércal-Overa «que en este momento no dispone de ningún profesional que atienda esa especialidad». Así, ha lamentado que el 66.66% de estas plazas «se hayan quedado sin cubrir», algo que también ha ocurrido de manera análoga en Anestesiología, con el 76,44 por ciento sin ocupar, «a pesar de que es una especialidad muy demandada en los distintos hospitales de la provincia».

Según el dirigente socialista, en este procedimiento extraordinario de ofertas a residentes de especialidades, «la Junta de Andalucía pretendía dar cobertura temporal a 837 plazas en el conjunto de las provincias andaluzas. Sin embargo, finalmente sólo se han cubierto 181».

Para Esteban Requena, «lo ocurrido demuestra que no es que falten médicos en Almería y en el resto de Andalucía, sino que estos profesionales no aceptan las condiciones laborales que les ofrece la Junta y huyen por considerarlas inaceptables». En este sentido, ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP «siga con su estrategia de debilitar la sanidad pública, mientras sigue desviando fondos públicos a las clínicas privadas», a la vez que se ha preguntado «por qué no hay dinero para unos y sí lo hay para otros».

El responsable de Salud del PSOE de Almería ha advertido de que «el desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma no es ya coyuntural, sino estructural desde hace mucho tiempo».

El este punto, Requena ha recordado «las largas colas que hemos visto en los centros de salud para pedir una cita, que en algunos casos no se consigue hasta pasados veinte días, las escalofriantes listas de espera para una operación o para una especialidad, así como lo que está sucediendo con las pruebas diagnósticas, en las que la opacidad en las listas de espera es la marca de la casa desde que Moreno Bonilla llegó a la Presidencia de la Junta».