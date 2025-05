El PSOE denuncia que Moreno Bonilla «abandona a su suerte» a las personas dependientes

R. I. Almería Lunes, 19 de mayo 2025, 11:59 Comenta Compartir

La diputada nacional por el PSOE de Almería, Inés Plaza García, ha reprochado a Moreno Bonilla que «abandone a su suerte» a las personas dependientes y a sus familias ya que debido a su «incompetencia» Andalucía sigue liderando el rankin de comunidades con una mayor lista de espera en dependencia. Actualmente, según la diputada socialista, 45.000 andaluces y andaluzas se encuentran esperando la ayuda que les corresponde por ley y representan el 25% del total de personas pendientes de resolución en todo el país. Para colmo, ha añadido, en el último año, lejos de disminuir, la lista ha aumentado en un 3,3% cuando en el conjunto del territorio nacional «se ha reducido un 3,1%».

Además, desde que una persona solicita a la Junta de Andalucía la Ley de dependencia hasta que recibe la ayuda transcurren más de 600 días «más del doble de la media nacional» y muy por encima del límite legal que está en 180 días. «Queremos decirle a todas las familias que desde el PSOE estamos a su lado y vamos a seguir denunciando esta situación hasta que todas las familias en situación de dependencia reciban la ayuda; porque la dependencia no es caridad ni capricho, es un derecho y es de justicia que se cumpla», ha sostenido.

Frente a la «incapacidad» de la Junta de Moreno Bonilla se sitúa el Gobierno de España «que ha triplicado la financiación en dependencia y ha rebajado la lista de espera desde 2020 un 41% en todo el país», según los datos del Ministerio de Derechos Sociales. «La gente que está detrás de las listas de espera no son números, son personas con nombres y apellidos» entre las que se encuentran «personas mayores que fallecen sin recibir la ayuda, niños y niñas y familias que ya no pueden más» algunos de cuyos miembros «dejan, incluso, de trabajar para atender a sus seres queridos porque la prestación no llega».

«El Ejecutivo de Moreno Bonilla está fracasando en Andalucía en gestión de la Ley de Dependencia y mejorar esta situación es una cuestión de voluntad política, que no tiene; porque recursos tiene más que nunca, los que ha puesto a disposición de Andalucía el Gobierno de España» pero, como ha lamentado Inés Plaza, «ese dinero no llega a quien tiene que llegar, que son las familias andaluzas».