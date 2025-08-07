El PSOE denuncia el «enésimo retraso» de la Casa Club del Campo de Golf de El Toyo Afirma que el Ayuntamiento tiene que volver a licitar las obras tras la resolución del contrato con la empresa adjudicataria

A. Maldonado Almería Jueves, 7 de agosto 2025, 14:04 Comenta Compartir

Las obras de la Casa Club del Campo de Golf de El Toyo van a sufrir un nuevo retraso, «y ya van unos cuantos, después de que el Ayuntamiento haya tenido que romper el contrato con la empresa que se iba a encargar de los trabajos, que debía haber empezado en enero y, a día de hoy, no ha ejecutado ni un dos por ciento del proyecto», según ha explicado la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Carmen Aguilar, que ha lamentado «la falta de diligencia del equipo de gobierno con esta actuación, fundamental para que el Campo de Golf de El Toyo siga mejorando».

No en vano, según ha comentado Aguilar, ha sufrido numerosos parones en su tramitación debidos, en su opinión, a «las torpezas a las que ya nos tiene acostumbrados el equipo que dirige María Vázquez».

El año pasado, ha recordado la socialista, quedó desierta la primera licitación que se hizo de las obras. Ninguna empresa se presentó. A continuación, no se encontró tampoco quien ejecutara los trabajos a través del procedimiento negociado. «Se volvieron a licitar las obras por segunda vez, si bien la empresa seleccionada, que debía haber empezado a actuar en enero de este año con la instalación de unos módulos prefabricados para el traslado de personal del club, no ha hecho apenas nada. Es más, la empresa en cuestión ni contesta al equipo de gobierno cuando se la requiere», ha afirmado.

Carmen Aguilar recuerda que «no es la primera ni la última obra del Ayuntamiento que sufre retrasos o parones, siendo la más llamativa sin lugar a dudas la del Paseo». «Este equipo de gobierno se ha mostrado incapaz de sacar adelante en plazo los proyectos importantes para esta ciudad», ha recalcado.

Pese a su gran potencial, El Toyo no termina, a juicio de la edil del PSOE, «de cumplir las expectativas turísticas que se esperaban para esta urbanización tan singular de nuestra ciudad, que alberga más de 2.500 plazas hoteleras de gran calidad para el turismo nacional e internacional».

El Toyo debe ser, para Aguilar, «un referente turístico de nuestra provincia, como lo es Mojácar, pero los sucesivos alcaldes del PP que han gobernado la ciudad no han conseguido que goce de una propuesta de valor que resulte atractiva, variada y activa para romper la estacionalidad y convertir la urbanización en el motor turístico que se soñó hace veinte años«.

Ideas y propuestas

La concejala de PSOE considera que «lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento estos años es un plan director consensuado con el sector turístico que estableciera prioridades claras, y lo que ha ido haciendo, sin embargo, han sido parches». «Tampoco ha impulsado la apertura de actividades comerciales y las que hay no las ha cuidado», ha añadido.

Un ejemplo de ello es, para Aguilar, la plaza del Mar, «donde no se hacen actividades culturales ni de dinamización en temporada baja y media, y hasta carece de señalización para que los turistas sepan dónde está».

«Solo gracias a los fondos europeos Next Generation aprobados por el Gobierno de España se están empezando a realizar algunos proyectos en la zona pero que, a la vista de los retrasos en la tramitación de los mismos por parte del Ayuntamiento, corren el peligro de perderse», ha valorado. De hecho, Aguilar ha revelado que la obra del campo de golf tiene que estar finalizada en junio de 2026 «y, si de nuevo se tiene que licitar el proyecto, la finalización en este plazo estará muy comprometida».

La edil ha confiado finalmente en que «el pago de esta obra no tenga que salir del bolsillo de los almerienses –como ha ocurrido con el Mercado de Los Ángeles- por la posible devolución de la subvención para este proyecto a la Unión Europea».