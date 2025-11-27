El PSOE denuncia la «deslealtad institucional» del PP en la inauguración de la N-340

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha acusado a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y a la alcaldesa de ... la capital de actuar con una «deslealtad institucional inadmisible» por ignorar al Gobierno de España en la inauguración del nuevo acceso directo de la N-340 al Puerto, que, según manifiestan desde el propio partido, depende de Puertos del Estado.

Martínez ha reprochado que el Partido Popular «siempre vaya un paso más allá en su práctica habitual de intentar tapar los logros al Ejecutivo de Pedro Sánchez», algo que, según ha explicado, «ha vuelto a ocurrir» en esta inauguración y «que ya hemos visto en otras actuaciones impulsadas en la provincia».

En esa línea, ha citado el ejemplo del Hospital Provincial, donde, según indican desde el partido en la nota emitida: «La Junta incluso ha llegado a premiar a la Diputación por su rehabilitación pese a que el Ministerio de Transportes ha invertido casi tres millones de euros a través del programa estatal del 1,5% Cultural».

Asimismo, el representante de los socialistas almerienses en la Cámara Alta ha advertido de que esta actitud «solo refleja la incapacidad del Gobierno de Moreno Bonilla para invertir lo que Almería merece». Por eso, ha apuntado que el PP «termina atribuyéndose obras que financia el Gobierno de España o que llegan gracias a los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez, tal y como ha ocurrido con el nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas, inaugurado recientemente«.

Martínez ha subrayado que «si hoy Almería avanza es gracias a las actuaciones que se están desarrollando de la mano de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta, María Jesús Montero». «Estas tienen su mayor expresión en las obras del Corredor Mediterráneo y en el soterramiento de las vías del tren, intervenciones que están llamadas a transformar tanto la provincia como, de manera muy especial, la capital», han señalado desde el PSOE.

Asimismo, ha recordado que las inversiones en el Puerto de Almería «van a continuar con actuaciones que suman 80 millones de euros», entre las que ha destacado la primera fase de la prolongación del Muelle de Pechina y su conexión con el Dique Exterior. A ellas, el senador ha querido añadir las obras destinadas a mejorar sus accesos por carretera, incluidas en «los más de 270 millones de euros destinados al conjunto de actuaciones previstas en la autovía A-7».

En este sentido, ha señalado que ya se está redactando el proyecto de trazado y construcción para la mejora del acceso desde la A-7, entre el túnel de Bayyana y la Glorieta de Pescadería, que contempla una inversión cercana a los 50 millones de euros.