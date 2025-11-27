Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Martínez, senador por el PSOE de Almería R.I.

El PSOE denuncia la «deslealtad institucional» del PP en la inauguración de la N-340

Antonio Martínez, senador socialista, ha indicado que «se ha ignorado al Gobierno de España al que se debe parte del avance de la ciudad»

R.I.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:29

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha acusado a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y a la alcaldesa de ... la capital de actuar con una «deslealtad institucional inadmisible» por ignorar al Gobierno de España en la inauguración del nuevo acceso directo de la N-340 al Puerto, que, según manifiestan desde el propio partido, depende de Puertos del Estado.

