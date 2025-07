El PSOE denuncia demoras de hasta 20 días para una cita médica en el centro de salud de Ciudad Jardín

R. I. Almería Lunes, 21 de julio 2025, 14:00 Comenta Compartir

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha calificado de «deplorable» la asistencia que se presta a los pacientes en el centro de salud de Ciudad Jardín en la capital almeriense, algo que está llevando también a los profesionales de este centro, que es el referente de la zona de playa, a un «enorme desgaste» en una época en la que se multiplican los visitantes. Sin embargo, ha dicho, «en lugar de reforzar los servicios sanitarios, Moreno Bonilla los ha recortado».

Martínez Rodríguez, que ha realizado una comparecencia pública junto a la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha enumerado las «graves» deficiencias que presenta este centro, «donde tan sólo pasan consulta dos o tres médicos de una plantilla de nueve; faltan tres o cuatro profesionales de Enfermería, no hay matronas y tampoco trabajadores o trabajadoras sociales». El resultado de todo esto, ha asegurado, «es que los usuarios y usuarias de este centro terminan esperando del orden de 20 días para una cita con su médico».

Para el senador socialista, «lo que ocurre en el centro de salud de Ciudad Jardín es el ejemplo más claro del desmantelamiento de la sanidad pública» que está llevando a cabo el Partido Popular en Almería y en el resto de Andalucía. En este punto, ha considerado que Moreno Bonilla «tiene la cara más almidonada que la chaqueta que lleva puesta», por lo que le ha exigido que «revierta de manera urgente» esta situación.

Según Antonio Martínez «es inconcebible que esto ocurra en un momento en el que recibimos muchos visitantes que vienen a pasar las vacaciones a Almería», de manera que le ha pedido al PP que «no derive más dinero a la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública».

«Almería necesita refuerzos y no recortes»

Por su parte, Fátima Herrera considera que «los recortes en el centro de salud de Ciudad Jardín son los mismos que sufren la mayoría de los centros de la ciudad de Almería», por lo que ha advertido de que «en Almería está prohibido ponerse malo en verano, porque a pesar de ser una ciudad costera que multiplica su población en estos meses, los centros de salud cierran por las tardes, tenemos menos médicos, menos camas, se han cerrado áreas hospitalarias y hasta quirófanos».

Para la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, «el Plan Verano de Moreno Bonilla no es más que la continuación del Plan Invierno, que consiste en el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública a manos del Partido Popular en Andalucía, mientras pone una alfombra roja a la sanidad privada. Y aquí, en Almería, los dirigentes del PP saben mucho de alfombras rojas».

Fátima Herrera, ante esta situación que están padeciendo los almerienses, le ha exigido a la alcaldesa, María Vázquez, «que no se quede impasible ante esta realidad», porque aunque la sanidad no es de su competencia, «la salud y el bienestar de los y las almerienses sí tiene que ser su prioridad». Por ello, cree que es «urgente» que Vázquez exija a Moreno Bonilla «que deje de hacer pedazos la Sanidad Pública y que deje de jugar con algo tan serio como la salud de los almerienses mientras beneficia intereses privados». De la misma manera, considera que la alcaldesa tiene que pedir que se dote a los centros de salud de nuestra ciudad de todos los medios materiales y personales necesarios para garantizar una atención sanitaria suficiente y de calidad a los almerienses, «porque siendo una ciudad costera que multiplica su población en verano lo que necesitamos son refuerzos y no recortes».

La también portavoz de la Ejecutiva provincial del PSOE ha asegurado que las socialistas y los socialistas «vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes» un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, como es la Sanidad pública, «que ha de ser universal y de calidad para que la pueda disfrutar todo el mundo y no sólo quién pueda pagarla».