El PSOE denuncia que Almería tiene 1.609 sanitarios menos que otras provincias andaluzas con igual población

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha denunciado este martes que Juanma Moreno está discriminando a la sanidad pública de la provincia, ya que Almería cuenta con 1.609 profesionales menos que otras que tienen una población similar o menor en Andalucía. «Con más profesionales, no habría los problemas que hay para las citas en atención primaria, para el especialista, para pruebas diagnósticas o para una intervención quirúrgica», ha afirmado.

El diputado autonómico ha recordado que Almería se ha situado este año como la quinta provincia andaluza en población, con 777.000 habitantes y más de 800.000 tarjetas individuales sanitarias (TIS). «Moreno Bonilla no puede dejarnos con menos personal sanitario que otras provincias con menos población», ha advertido.

Según los datos de 2024 publicados por la Junta de Andalucía, Córdoba ha tenido 121 profesionales más en atención primaria y 1.488 más en asistencia hospitalaria que Almería, pese a tener menos TIS y una población similar. «Estamos hablando de una discriminación hacia los almerienses de 1.609 personas, de las que la mayoría son médicos y personal de enfermería», ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que, con una plantilla dimensionada a la de otras provincias con los mismos habitantes, «el Poniente dejaría de tener al 85% de sus médicos con cupos que superan los 1.500 usuarios», podrían abrirse consultorios como el de Rodalquilar o restituir horarios en pequeñas poblaciones, mientras que el personal de UCI y de planta «no tendría que atender a más pacientes de los aconsejados».

El parlamentario ha asegurado que el Gobierno de Moreno Bonilla «ha tratado peor a los almerienses que a otros andaluces en un tema tan sensible como la salud». Según ha indicado, esa falta de personal ha provocado que en Almería se hayan hecho «menos pruebas diagnósticas, menos primeras citas con especialistas y menos intervenciones quirúrgicas de que las que se debían».

Así, ha puesto como ejemplo que en Córdoba se realizan más de 170.000 pruebas diagnósticas al año que en Almería, más de 22.000 primeras citas con especialistas y más de 10.000 operaciones quirúrgicas adicionales, lo que evidencia la desigualdad en la atención sanitaria.

Sánchez Teruel ha precisado que todos estos datos proceden de la información estadística publicada por la propia Consejería de Salud y ha recordado que, hace apenas un mes, el PSOE ya cuantificó «en más de 135 millones de euros anuales la discriminación presupuestaria que sufre Almería en materia sanitaria».

«Hoy lo hacemos con los datos de personal y actividad: menos trabajadores, menos pruebas, menos citas y menos operaciones. Todo esto demuestra cómo Juanma Moreno discrimina a los almerienses», ha afirmado.

El diputado autonómico ha reprochado al presidente andaluz que «haya suprimido seis quirófanos y cerca de 100 camas cuando cerró para siempre el Hospital de la Cruz Roja en 2020» y que «inaugure obras en Almería sin incorporar nuevo personal, limitándose a redistribuir el que ya estaba». «Lo ha hecho en Piedras Redondas, en Mojácar y pretende hacerlo con las consultas externas de Torrecárdenas y con el segundo hospital del Poniente», ha lamentado.

Sánchez Teruel ha señalado que esta discriminación «la sufren a diario los almerienses, a quienes les cuesta más que les hagan las pruebas, que les atiendan o que les operen, y también el personal sanitario, que soporta una carga excesiva por la falta de profesionales».

La respuesta de la Junta de Andalucía no se ha hecho esperar este martes. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha hecho hincapié en que, desde el año 2019, cuando Juanma Moreno se alzó como presidente andaluz, «se ha incrementado un 31%» el personal sanitario en la provincia almeriense, «a diferencia de lo que hacía el Partido Socialista, que era reducir el número de profesionales sanitarios».

Además, se ha hecho eco el delegado del «anuncio que ha hecho hoy» el presidente de la Junta: «Se van a contratar 4.371 profesionales más en 2026, pero es que vamos a hacer un esfuerzo importante para que, de esos 4.371 profesionales sanitarios, 2.292 los contratemos antes de finalizar 2025».

«Por lo tanto, no puede el Partido Socialista justificar la falta de profesionales porque se está haciendo un esfuerzo muy grande respecto a lo que nosotros nos encontramos en el 2019», ha aseverado Belmonte, quien ha invitado a José Luis Sánchez Teruel a hacer «un ejercicio de memoria de cómo dejaron ellos la sanidad almeriense». Ha puesto en valor los «avances en infraestructura» y «sobre todo, en profesionales sanitarios».

Sobre las infraestructuras sanitarias, concretamente, se ha referido Belmonte al nuevo centro de salud de Piedras Redondas, en la capital almeriense. «Podemos decir que es un centro de salud que ellos (el anterior gobierno del PSOE) dejaron en en en los cimientos desde hacía más de 15 años», ha detalldo el delegado para insistir en que Moreno «lo ha puesto en funcionamiento para el servicio de los vecinos de Piedras Redondas y de las zonas circundantes, que, lógicamente, van a ser atendidos por sus cupos de referencia, por sus médicos de referencia por mayor proximidad».

Así, ha acusado al PSOE de estar «dinamitando» lo que desde el PP están «renovando» y «recostruyendo».

Al respecto de la crisis del cribado de cáncer de mama, por otro lado, el parlamentario del PSOE ha añadido que en la provincia de Almería hay mujeres que están acudiendo a las cuatro de la tarde al Hospital de Torrecárdenas con la misma carta enviada por la Junta, en la que se les comunica que tras meses de espera deben repetir la prueba por un resultado dudoso. «Muchas mujeres, en silencio, están sometiéndose a estas pruebas después de meses de retraso, mientras el delegado sigue negando esta realidad», ha advertido.

Sánchez Teruel ha manifestado que «si el delegado tuviese dignidad y altura de miras, habría firmado ya su renuncia», y ha acusado al responsable provincial de «tapar la falta de personal y de pruebas para salvarle la cara a Juanma Moreno».

Según ha afirmado, «en Andalucía no puede pasar esto porque las pruebas deben hacerse con inmediatez, especialmente a las mujeres en las que puede existir una duda sobre si están desarrollando o no una enfermedad». Lo que sucede, sin embargo, «es que se está haciendo mal, puesto que no se ha informado a tiempo ni se han repetido las pruebas a tiempo a quienes había que hacérselas», ha subrayado el diputado autonómico.

Sánchez Teruel ha concluido señalando que «todo esto está pasando en la sanidad pública de Juanma Moreno a pesar de que cuenta con más recursos que nunca, puesto que el presupuesto sanitario prácticamente se ha duplicado en los últimos años, pero no se ha gestionado bien».