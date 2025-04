El PSOE denuncia que «la alcaldesa sigue incumpliendo con los bomberos»

A. M. Almería Martes, 22 de abril 2025, 13:06 Comenta Compartir

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha vuelto a poner el foco en el colectivo de bomberos de la capital ante los «sucesivos incumplimientos del equipo de Gobierno, especialmente de la alcaldesa», con estos trabajadores municipales que realizan un servicio «esencial para la seguridad de los almerienses».

La alcaldesa no ha vuelto a asistir al tradicional homenaje a bomberos en las instalaciones del parque en el día de su patrón, San Juan de Dios, desde que el 8 de marzo de 2023 les prometiera una serie de mejoras en sus condiciones laborales y de seguridad que, a día de hoy, no se han producido. La alcaldesa se comprometió a aumentar la plantilla y a mejorar sus instalaciones y equipamientos y «nada de esto se ha producido dos años después», ha asegurado Aguilar.

La concejala de la oposición ha criticado que no solo no se han producido esas mejoras, sino que ha habido retrocesos, como la eliminación del solape. «Hay 10 minutos diarios en los que no hay bomberos», ha remarcado, para añadir que «tampoco se ha culminado la promoción interna».

En materia de inversiones, Aguilar ha revelado que en 2024 de los 647.000 euros presupuestados para invertir en el Parque de Bomberos –muy lejos de los 721.000 que deberían haber llegado por Unespa-- solo se han ejecutado unos 150.000 euros, criticando que ha habido importantes licitaciones para su seguridad que se han quedado desiertas, como la relacionada con el material de trabajo en altura.

La concejala socialista considera que los bomberos sufren el mismo déficit de gestión que el resto de servicios de la ciudad por la falta de planificación y de control del PP en el Ayuntamiento, si bien en los bomberos «tiene un mayor impacto porque en cada servicio se juegan la vida, más aún si el material con el que trabajan está caducado o en mal estado». «Si la alcaldesa prioriza las cuestiones superfluas y frívolas como la asistencia a eventos y desfilar por alfombras rojas, al final lo pagan los servicios esenciales de la ciudad como es el de los bomberos», ha lamentado.

Irregularidades

De otro lado, ha dado a conocer irregularidades en la gestión del personal Cuerpo de Bomberos. La concejala responsable del Área, María del Mar García Lorca, ha dictado dos resoluciones que vulneran lo establecido en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía para los cuerpos de bomberos, en cuanto a la estructura y las funciones que corresponden a cada escala, grupo y categoría profesional.

La primera de ellas, asignando las funciones de la jefatura de bomberos a un técnico que no pertenece al cuerpo de bomberos, y, la segunda, asignando funciones que corresponden a la escala técnica y ejecutiva (grupo A2 y B) a un bombero perteneciente a la escala básica (grupo C2).

También, ha publicado una convocatoria para asignar funciones de mandos de bomberos (un sargento y dos cabos) sin realizar un proceso de promoción interna, ignorando el Decreto de Acceso, Promoción Interna y Movilidad aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, siendo además esta convocatoria contraria a la propia normativa municipal.

«La lamentable gestión del PP en el Ayuntamiento de Almería también ha ocasionado que los bomberos de la capital hayan perdido territorio: el retén de Gérgal lo realizan los bomberos del poniente y tampoco intervienen en el área metropolitana», ha finalizado Aguilar.