El PSOE critica la «opacidad» municipal en la Entidad de Conservación de El Toyo

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el agua que contenía el lago de la Plaza del Mar de El Toyo, que ha sido vaciado recientemente para su limpieza, ha sido vertida al mar a través de una tubería temporal instalada a tal efecto en la playa de El Toyo.

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, se ha interesado por esta cuestión en la Entidad Urbanística de Conservación de El Toyo, cuya presidenta es la concejala del Partido Popular Eloísa Cabrera, enviándole un escrito en el que solicita copia de la autorización para los vertidos al dominio público marítimo terrestre que tiene que emitir la Junta de Andalucía.

«Todo vertido susceptible de contaminar las aguas que se realice de forma directa o indirecta a cualquier bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, a cualquier bien del dominio público marítimo-terrestre, requiere de una autorización administrativa con el objetivo de cumplir con los objetivos medioambientales establecidos en la normativa vigente sobre aguas y la protección de la salud humana», han informado desde el PSOE.

La concejala del PSOE envió el escrito el pasado 10 de mayo y a fecha de hoy aún no ha obtenido respuesta. «Es tan fácil como enviarnos copia de la autorización, no debe haber ninguna dificultad para realizar este acto si se dispone de la misma», ha explicado Aguilar, quien critica «que tanta opacidad de la Entidad de Conservación nos hace sospechar que igual no disponen del permiso para realizar ese vertido».

Consejo de Transparencia

Y es que la Entidad de Conservación de El Toyo es un ente participado por el Ayuntamiento «totalmente opaco», a juicio de los socialistas. Carmen Aguilar ha dado a conocer que para obtener copia de los contratos que mantiene la Entidad con los distintos servicios –alumbrado público, mantenimiento de las zonas verdes, vigilancia y limpieza- el PSOE en el Ayuntamiento tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía. «No fue hasta que presentamos denuncia en este organismo cuando se nos respondió por parte de la Entidad, y esto no se puede permitir en una administración pública», ha enfatizado.

«El PSOE, principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Almería, va a acudir una y otra vez al Consejo de Transparencia para obtener la información a la que tiene derecho», ha subrayado Aguilar, porque «los almerienses y la oposición tenemos el derecho de saber qué está haciendo el equipo de Gobierno. Si el PP no da información están rompiendo las reglas del juego», ha insistido Aguilar.

Finalmente, ha querido lanzar un mensaje a la alcaldesa, que se está convirtiendo en la «más antidemocrática» de la historia reciente de la ciudad: «vamos a acabar con la Ley en la mano con las prácticas opacas del Partido Popular en el Ayuntamiento, impropias de un sistema democrático como el nuestro».