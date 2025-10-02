El PSOE critica una nueva subida de las tarifas de los cementerios y el crematorio de Almería Raúl Enríquez: «Contrasta la eficacia del Ayuntamiento subiendo impuestos con su incapacidad para controlar a las empresas concesionarias»

A. Maldonado Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 12:23

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Raúl Enríquez ha criticado una nueva subida de las tarifas de los cementerios municipales y crematorio. Se trata, tal y como ha informado en una nota, de la segunda revisión de precios al alza que se realiza en el actual mandato de la alcaldesa, María Vázquez, cuya consulta pública está anunciada en el portal web del Ayuntamiento.

El edil socialista ha criticado que, con esta subida, «continúa la gran mentira fiscal de la alcaldesa que prometió en campaña electoral que no subiría los impuestos. Sin embargo, tras dos años de mandato, tenemos justo lo contrario, un auténtico atraco al bolsillo de los vecinos porque pagan más y reciben menos».

«El Ayuntamiento demuestra rapidez a la hora de subir impuestos, pero es incapaz de vigilar cómo se gestiona el dinero de todos los almerienses en manos de las empresas concesionarias», ha denunciado Enríquez. Además, ha recordado que esta segunda subida de las tarifas del cementerio y tanatorio coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación del conocido 'Caso Tanatorio', para aclarar las presuntas irregularidades de la empresa ASV Funeser SLU, advertidas en su momento al Ayuntamiento, «que no actuó hasta que el PSOE presentó una denuncia en el juzgado».

Desde que Vázquez es alcaldesa, ha declarado Enríquez, «nos ha subido el IBI, que afecta directamente a cada hogar; el agua, un bien básico y esencial que ahora cuesta más caro gracias a su gestión; la tasa de basura, que sube por la ineficacia del propio Ayuntamiento en la gestión de los residuos; las instalaciones deportivas, que deberían fomentar la salud y el bienestar y, sin embargo, ahora son menos accesibles; y, por último y por segunda vez en este mandato, nos sube los cementerios, otro negocio recaudatorio».

«Esta es la política de la contradicción y del engaño. Mientras pide confianza, practica la mentira fiscal», ha subrayado el concejal socialista, para quien lo peor de todo es que «mientras los vecinos pagan más, reciben lo mismo o menos».

«Más impuestos, peores servicios: la marca de esta alcaldía», ha insistido Raúl Enríquez. Así, ha detallado que «se recauda más IBI, pero las calles están más sucias; o sube la basura mientras el estado de los contenedores es lamentable y la limpieza viaria deja a barrios enteros en condiciones inaceptables».

Finalmente, ha reprochado al equipo de gobierno del PP que «cada euro de más que pagan los vecinos de Almería no se traduce en una ciudad mejor, en mejores servicios, sino en despilfarro y falta de planificación y en un Ayuntamiento que ha demostrado de sobra ser incapaz de administrar lo público con rigor y eficacia».