El PSOE critica que en dos legislaturas no se ha construído ni un colegio en la ciudad Los socialistas recuerdan al Gobierno andaluz que adeuda a la provincia 45 grandes obras en materia educativa por valor de más de 100 millones

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, reprochó ayer al presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla que, tras dos legislaturas al frente del Gobierno andaluz, no haya resuelto los graves problemas que presenta la provincia en materia educativa como consecuencia de la ausencia de inversiones en nuevos colegios e institutos. Aseguró que, «a día de hoy, hay más de 45 grandes obras por valor de más de 100 millones de euros que siguen sin ejecutarse».

Martín calificó de «desastrosa» la situación educativa que se vive en la provincia en el inicio del curso escolar e incidió en que durante estos siete años del Partido Popular en la Junta de Andalucía «no ha puesto en la ciudad de Almería ni un solo ladrillo en nuevos colegios o institutos, a pesar de que está planificada su construcción y la reforma integral o ampliación de otros, entre los que se incluye la Escuela de Artes».

De la misma manera, el dirigente de los socialistas hizo hincapié en que también «hay grandes necesidades educativas» de nuevos centros en Vícar, en La Envía, en Níjar y Cabo de Gata, en Vera o Cuevas del Almanzora, que llevan dos años esperando que los incluyan en la planificación educativa. «Ya no solo es que no se construya, sino que tenemos hoy, en 2025, 130 aulas prefabricadas o barracones más que cuando Moreno Bonilla llegó a la Junta en 2018», lamentó antes de sostener que hay «barracones» en más de 35 centros educativos repartidos por toda la provincia y 4.000 escolares en esta situación en Vélez Rubio, en Huércal-Overa, Pulpí, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Níjar, Almería capital, Roquetas, Vícar, El Ejido y Adra, lo que a su juicio es «una auténtica vergüenza».

Según trasladó José María Martín, el Gobierno andaluz «oculta» esta realidad «ocupando» también con aulas espacios de los centros educativos que no son aulas, como salones de actos, salas de profesores o pasillos. Así, consideró que «esta situación en muchas de las aulas de los centros públicos de la provincia perjudica los resultados académicos de nuestras niñas y niños y el trabajo de los docentes», y puso a modo de ejemplo lo que ocurre en Roquetas de Mar, «donde tenemos más de 150 aulas donde estudian unos 4.000 niños con ratios que superan lo que mínimamente es exigible».

Desprecio a la diversidad

De la misma manera, Martín lamentó que la Junta de Andalucía «no tenga en cuenta la diversidad de nuestra provincia, las necesidades específicas que tiene Almería y que no plantee un refuerzo del profesorado ni una menor ratio para dar una adecuada respuesta a la presencia de niñas y niños de diferentes países».

Según avanzó el secretario general de los socialistas almerienses, «hay otros muchos temas en los que el PSOE va a estar vigilante durante este curso y que vamos a seguir denunciando», como es el caso de la calidad y cantidad de los caterings en los comedores escolares, la sustitución de bajas de personal docente y no docente, el mantenimiento de los colegios, los centros de educación de adultos y que se cubra, con los profesionales que sean precisos, la atención de las necesidades educativas especiales.