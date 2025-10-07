El PSOE critica las demoras en ecografías o mamografías cuando «los equipos públicos están parados por las tardes« Sánchez Teruel acusa a Moreno Bonilla de «construir una autopista de clientes hacia la privada a base de desesperar a los pacientes»

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha asegurado que los retrasos que se están produciendo en el programa de prevención del cáncer de mama en Almería y en el resto de Andalucía son «una absoluta temeridad» y ha acusado a Juanma Moreno de ser «el responsable directo del colapso de la sanidad pública en la provincia», así como de «construir una autopista de clientes hacia la privada a base de desesperar a los pacientes».

Sánchez Teruel, según ha indicado este martes el PSOE en una nota, ha señalado que mientras el presidente de la Junta de Andalucía visitaba en la mañana del lunes instalaciones sanitarias en Almería, por la tarde muchas mujeres de la provincia y del resto de Andalucía comenzaban a ser citadas «porque durante muchos meses les han estado retrasando la repetición de una prueba que tenían que hacerles».

«Juanma Moreno también es el responsable de que a día de hoy haya muchos almerienses que necesitan una cita para una prueba diagnóstica y no la tengan y de ocultar durante siete años las listas de espera de pruebas diagnósticas, un derecho básico a la transparencia que sí garantizan otras comunidades autónomas», ha manifestado.

El parlamentario socialista ha alertado de que «hay miles de almerienses que esperan pruebas diagnósticas sin cita, desde ecografías hasta resonancias, a pesar de que la Junta dispone en Almería de más de 10 millones de euros para garantizar estas pruebas». Según ha denunciado, todo esto está ocurriendo porque, además, «los equipos públicos están parados por las tardes en hospitales como Torrecárdenas, el Poniente, Nicolás Salmerón o Huércal-Overa, mientras se obliga a los pacientes a esperar indefinidamente o a pagar de su bolsillo en clínicas privadas».

«La enfermedad no espera y avanza mientras se espera el diagnóstico, que es el camino para un tratamiento o para una intervención quirúrgica. Sin embargo, ha aseverado, «si se retrasa una prueba, se retrasa el diagnóstico, el tratamiento, la intervención quirúrgica o se está retrasando el seguimiento que requiere cualquier enfermedad», ha insistido.

Esperando una ecografía desde julio

A modo de ejemplos, ha citado el caso de una mujer con dolor abdominal que lleva desde julio esperando una ecografía preferente o el de una persona jubilada que se acerca a reclamar la cita de la ecografía que le ha prescrito el médico y le dicen que no le pueden dar la cita porque la Junta de Andalucía ha terminado el concierto que tenía con la privada y están a la espera de renovarlo.

Según ha relatado, «en la sanidad pública le dicen que no hay cita, pero en la privada le ofrecen la prueba al día siguiente previo pago». Eso es la política sanitaria de Moreno Bonilla, «colapsar la pública y derivar a la gente a la privada», ha subrayado Sánchez Teruel.

Edificios sin más personal

El diputado autonómico ha puesto también el foco en la falta de planificación a medio y largo plazo. «La Junta presume de inaugurar edificios, pero no planifica las necesidades de personal que conllevan. Así, se abren centros trasladando profesionales de un lugar a otro, como ha ocurrido con los profesionales del centro de salud de Cruz de Caravaca que han sido trasladados al de Piedras Redondas, o en Mojácar, dejando a medias la cobertura en hospitales y consultorios ya existentes».

El parlamentario socialista ha lamentado que, «pese a que Andalucía ha recibido más fondos que nunca del Gobierno de España, la Junta ha preferido destinar ingentes cantidades a conciertos con la privada en lugar de reforzar la sanidad pública». A su juicio, esta política «debilita los hospitales y centros de salud de Almería, condena a los pacientes a una espera insoportable y hace crecer la desigualdad, porque solo quien tiene dinero puede saltarse las listas pagando de su bolsillo».

«Almería sufre una discriminación histórica de más de 135 millones de euros anuales en personal y servicios hospitalarios respecto a provincias con la misma población», ha recordado el socialista, quien ha cuestionado que la Junta pueda inaugurar edificios construidos con fondos europeos sin incrementar las plantillas o «cerrando servicios como hizo con la Cruz Roja para abrir otros».

«El PSOE no pide privilegios, solo igualdad y que en los presupuestos de la Junta se dote a los hospitales de Almería con los recursos que les corresponden. Moreno Bonilla está demostrando que no es un buen gobernante porque abandona a la sanidad pública y condena a los almerienses a la espera, el sufrimiento o el pago a la privada», ha concluido Sánchez Teruel.