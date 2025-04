El PSOE critica el convenio entre Ayuntamiento y Junta para las aguas regeneradas: «Con las fotos no se riega el campo, alcaldesa» El concejal socialista José Fernández Mañas tilda de «pésima» la gestión del PP tras la firma de un acuerdo que, según denuncia, es «una declaración de intenciones»

R. I. Miércoles, 30 de abril 2025, 15:58

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería José Fernández Mañas ha llamado la atención sobre la, a su juicio, «venta de humo» que efectúan «una y otra vez, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Almería» con el proyecto de tratamientos terciarios en las depuradoras de El Bobar y El Toyo. Se trata, recuerda el PSOE, de actuaciones destinadas al aprovechamiento de las aguas regeneradas por parte de los agricultores. «Con las fotos no se riega el campo, alcaldesa», le ha dirigido Fernández Mañas a la regidora capitalina, María del Mar Vázquez.

«¿Cuántas veces nos vendió la exconsejera Maria del Carmen Crespo que esta iba a ser la legislatura del agua? Se fue a Bruselas y dejó todos los proyectos de la capital empantanados», ha criticado el concejal socialista, añadiendo que «aún no está ni redactado el proyecto de ampliación de la desaladora de la capital y tampoco han salido a licitación, como prometió, las ampliaciones de las depuradoras de El Bobar y El Toyo».

Fernández Mañas ha lamentado «lo poco reivindicativa que es la alcaldesa cuando se trata de reclamar a sus compañeros de la Junta de Andalucía, a quienes debería estar exigiendo todos los días las mejoras hídricas que llevan años prometiendo para los regantes de nuestro término municipal».

«La gestión del PP es pésima, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, porque no cumplen lo que prometen ni dan prioridad a los proyectos que podrían generar más riqueza en nuestro territorio», ha asegurado. Para Fernández Mañas, «claramente el PP es un freno para el progreso de nuestra ciudad».

El concejal del PSOE, según han indicado desde la formación en una nota, ha calificado el convenio recientemente suscrito entre la alcaldesa y el consejero de Agricultura, Pesca y Agua, de tomadura de pelo a los agricultores» ya que se trata de un «protocolo general de actuación» cuya propia naturaleza jurídica lo define como «mera declaración de intenciones». Esto figura en el propio informe técnico publicado por el Ayuntamiento de Almería.

En dicho documento se puede leer frases tales como «no se contienen obligaciones o compromisos jurídicos vinculantes para las partes» o «la firma del presente protocolo no supone para las administraciones firmantes ningún compromiso jurídico o económico (…)».

Por lo tanto, esto ha llevado al concejal socialista a concluir que «solo se han reunido para echarse una nueva foto, para hacer un nuevo video para redes, pero no para avanzar en las soluciones hídricas que el campo almeriense necesita». «El campo necesita agua, no fotos», ha insistido Fernández Mañas. «Desde mi grupo no vamos a cansarnos de exigir a la alcaldesa y al consejero que cumplan de una vez sus compromisos con los agricultores», ha concluido.