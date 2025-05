El PSOE critica que Andalucía sufre un «retroceso» en transparencia al ocultar las listas de espera para pruebas diagnósticas y de discapacidad

R. I. Almería Jueves, 15 de mayo 2025, 14:27 Comenta Compartir

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha puesto en evidencia el «retroceso» que sufre la Ley de Transparencia en Andalucía con casos tan evidentes como los constituyen la ocultación de las listas de espera para pruebas diagnósticas o la de las solicitudes pendientes de resolución sobre reconocimiento y revisión de la discapacidad y los tiempos de espera. En este último caso, como ha expuesto Sánchez Teruel en la Comisión de Presidencia, el Defensor del Pueblo Andaluz refleja en una resolución de este año que «hay más de 5.200 solicitudes pendientes en Almería y que esperan una media de casi dos años». En cuanto a las listas de espera para pruebas diagnósticas, ha subrayado que desde la llegada del PP a la Junta se han dejado de publicar, «siete años ya desde que no se publican semestralmente».

«Madrid, Murcia, Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia o Extremadura publican esa información para que la conozca la ciudadanía, pero aquí, aquí en Andalucía no se hace y los últimos son de 2018», ha incidido por lo que ha pedido al consejero de Presidencia que requiera al Gobierno andaluz para que haga pública esta información. Asimismo, le ha solicitado una actualización generalizada de la información pública que, por ley, debe realizar la Junta de Andalucía y que no hace y ha puesto varios ejemplos. «Los últimos datos sobre personas con discapacidad reconocida están actualizados a fecha 31 de diciembre de 2022 y, en cuanto a la información fiscal de los cargos públicos, hay 30 de ellos que no lo han actualizado con los datos de 2023».

Otra de las cuestiones que ha reprochado el parlamentario socialista al equipo del Gobierno de Moreno Bonilla es que la información no esté disponible cuando, aparentemente, parece que lo está. «La apariencia es la gran enemiga de la transparencia. Que parezca que la información está disponible cuando en realidad no lo está, eso es un problema para la democracia», ha sostenido y ha defendido que «la actividad que desarrolla el Consejo de oficio para velar y evaluar el cumplimiento de la ley es esencial para la transparencia y protección de datos».

En opinión de Sánchez Teruel, la Ley andaluza de Transparencia es una norma «de mínimos que dice tres cosas muy innovadoras para que se incremente la obligación de publicar información» ya que faculta al Consejo de Gobierno y a las entidades locales a ampliar reglamentariamente lo previsto en la ley, insta a que se fomente la ampliación de la información que se publica y obliga a que se publique la que con más frecuencia se solicita y, finalmente, exige a la Junta de Andalucía que publique la información que facilita en ejercicio del derecho de acceso a la información pública. «Sin embargo, no se ha hecho por parte del Gobierno andaluz», ha lamentado y ha insistido en la necesidad de instar al Consejo de Gobierno a que cumplan con todas estas previsiones de la ley.