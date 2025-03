El PSOE considera «una cortina de humo» el grupo de intervención rápida de Policía Local

A. M. Almería Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:37 Comenta Compartir

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, considera «una cortina de humo» la creación del Grupo Rápido de Intervención Policial de Policía Local para «tapar el malestar por el vandalismo y la falta de mantenimiento de zonas clave». Así, valora que «no tiene ningún sentido» esta unidad «sin aumentar la plantilla» de efectivos.

Aguilar ha denunciado que esta situación «va a desvestir a un santo para vestir a otro, lo que significa que para resolver un problema va a crear otro nuevo» ya que -valora- este dispositivo cuenta «con nada más y nada menos que de 40 agentes y mandos, va a quitar a esos policías de los servicios que están prestando en la actualidad, quedando desatendidos otros espacios de la ciudad».

«De esos 40 policías que anuncian, operativamente, van a estar funcionando cuatro y un oficial, los mismos que dentro del horario normal hacían la patrulla», ha remarcado.

«Ocurrencias y bandazos»

También, ha expresado su asombro por las declaraciones de la alcaldesa afirmando que este grupo va a actuar controlando los botellones y el vandalismo. «¿Es que no se viene haciendo ya este trabajo?», se ha preguntado.

Para Carmen Aguilar la creación de este grupo de policía local, si no va acompañada de un aumento de la plantilla de Policía Local, «es una nueva ocurrencia de la alcaldesa que no atina y no para de dar bandazos en la gestión de los problemas de la ciudad».

Además, la concejala socialista explica que el Ayuntamiento de Almería «gracias a los fondos europeos invierte una gran cantidad de dinero en actuaciones como el Parque de La Hoya y el Mirador del Cerro de San Cristóbal, pero no planifica medidas de seguridad para evitar que ambos espacios sean pasto para el vandalismo». Carmen Aguilar ha recordado que la recomendación en una ciudad como Almería es de «dos policías locales por cada 1.000 habitantes», sin embargo, hay «0,76 efectivos por cada 1.000 habitantes, menos de la mitad de lo que se aconseja».

A su juicio, señala que «lo que tiene que hacer la alcaldesa es dejarse de vender humo y convocar, de una vez, las 19 plazas que hay aprobadas en la oferta de empleo, así sí puede publicitar todos los nuevos grupos rápidos, nuevos y de intervención que quiera, porque, si no se aumenta la plantilla, lo que va a pasar es que muchas zonas de Almería van a quedarse sin vigilancia policial para dar prioridad a los espacios donde suelen ser más habituales las quejas vecinales en los medios de comunicación». Finalmente, Aguilar añade que «también debería acompañar el aumento de plantilla con un refuerzo administrativo para facilitar la tramitación de atestados y que los esfuerzos de los agentes no se traduzcan en expedientes que no van a ningún lado».