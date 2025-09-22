El PSOE considera «una burla» agilizar la dependencia solo a las personas de más de 90 años José María Martín alerta de que más de 2.300 almerienses esperan hasta dos años para recibir una prestación y acusa al PP de abandonar los servicios públicos pese a contar con más recursos que nunca

Almería Lunes, 22 de septiembre 2025

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha denunciado que la Junta de Andalucía «ha demostrado una absoluta falta de sensibilidad» al limitar la agilización de la Ley de Dependencia únicamente a las personas mayores de 90 años que hayan solicitado la ayuda a partir del 3 de septiembre. «¿Acaso hay que cumplir 90 años para tener derecho a un recurso tan básico?», ha cuestionado el dirigente socialista, quien ha advertido de que esta medida «deja fuera a muchísimos almerienses en situación de necesidad, que llevan meses o incluso años esperando una prestación reconocida por ley», por lo que ha calificado de «burla» esta nueva decisión.

En una comparecencia ante los medios tras la reunión del grupo parlamentario socialista en la provincia, Martín ha insistido en que el plan anunciado por la Junta «no solo es discriminatorio, sino que excluye deliberadamente a las personas que presentaron su solicitud antes del 3 de septiembre o que aún no han alcanzado los 90 años». «Es decir, personas con 89, 87 o 82 años, que llevan meses esperando, quedan fuera. No se puede gestionar con tanta insensibilidad un asunto tan delicado como la dependencia», ha criticado.

En este punto, ha advertido de que «la Junta está intentando maquillar con esta y otras decisiones las cifras de su fracaso a costa de las familias más vulnerables». «Mientras tanto, Almería sigue siendo una de las provincias más castigadas, con tiempos de espera que superan la media andaluza y con una gestión que ha sido incapaz de dar respuestas», ha explicado.

El dirigente socialista ha señalado que «la situación de la dependencia es insostenible y lo peor es que el Gobierno andaluz no solo no resuelve los problemas, sino que los ha agravado con su inacción y falta de voluntad política». Así, ha recordado que, solo en lo que va de año, «115 personas han fallecido en la provincia de Almería esperando una ayuda para la dependencia que nunca llegó».

«Detrás de cada cifra hay una persona, una familia que ha sufrido porque el Gobierno de Moreno Bonilla ha sido incapaz de darles respuesta. Esa insensibilidad es lo que más indigna», ha añadido.

Según José María Martín, actualmente «más de 2.300 almerienses permanecen en lista de espera y han tenido que aguardar hasta 600 días, prácticamente dos años, para recibir una prestación reconocida por ley». «Estamos hablando de ayudas a domicilio, plazas en residencias o centros de día que habrían supuesto una diferencia enorme en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias», ha subrayado.

El líder de los socialistas almerienses ha anunciado que el PSOE participará en las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO el próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, «para denunciar la situación dramática del sistema de dependencia en Andalucía y reclamar un giro de 180 grados en la gestión de los servicios públicos».

«No es un problema de financiación, es un problema de voluntad política»

El dirigente socialista ha insistido en que «el problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad política». En este sentido, ha recordado que, «en los siete años de gobierno de Moreno Bonilla, Andalucía ha recibido 53.800 millones de euros adicionales más del Gobierno de España que los que recibió con Rajoy en el mismo periodo, además de los 18.700 millones de euros de condonación de deuda que el PP ha rechazado inexplicablemente».

«Con esos recursos que Moreno Bonilla rechaza se podrían eliminar las listas de espera en dependencia, construir miles de viviendas de protección oficial, dotar a la sanidad, a la educación y a la justicia de los profesionales necesarios, además de poner en marcha los colegios e institutos prometidos en la provincia; pero, en lugar de eso, el PP ha preferido darle la espalda a las familias», ha recalcado.

«El PP es un lastre para Almería y Andalucía»

De la misma manera, el secretario general del PSOE de Almería ha denunciado que «todos los indicadores sociales y económicos han empeorado en las dos legislaturas de Moreno Bonilla y que, en este tiempo, lo único que ha crecido ha sido la desigualdad». «El PP está siendo un lastre sin paliativos para nuestra tierra. Ha demostrado que no tiene proyecto ni sabe gestionar, y lo único que ha hecho ha sido abrirle la puerta a la extrema derecha en Andalucía», ha advertido.

Frente a esta situación, Martín ha asegurado que el PSOE «va a trabajar sin descanso para revertir este desastre y devolver la dignidad y el desarrollo a Andalucía con un gobierno progresista liderado por María Jesús Montero». «Los almerienses y los andaluces no merecen menos. Estamos jugándonos derechos básicos, el bienestar de miles de familias y el futuro de una tierra que no puede seguir retrocediendo», ha concluido.