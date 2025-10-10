El PSOE cifra en más de 1.500 los almerienses en lista de espera de Salud Mental José María Martín señala que esta cifra «supone 400 personas más que en diciembre de 2024» e insta al presidente Moreno a que «asuma su responsabilidad en primera persona»

E. P. Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, acusó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de «dar la espalda» a los pacientes que sufren alguna enfermedad o trastorno mental en la provincia, donde las listas de espera para consultas externas «no dejan de crecer».

Según los datos oficiales del propio Gobierno andaluz, a los que hizo referencia, en el Distrito Sanitario de Almería hay actualmente «1.511 personas en espera en salud mental». En un comunicado, Martín señaló que esta cifra «supone 400 personas más que en diciembre de 2024» y ha instado al presidente autonómico a que «asuma su responsabilidad en primera persona y deje de esconderse detrás de consejeros o dimisiones».

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el socialista resaltó que Andalucía va «a una velocidad de vértigo en el deterioro de la sanidad pública y el único responsable es el presidente de la Junta de Andalucía, que lo ha apostado todo a la privada». En este punto, le exigió que ponga «fin a esta situación» y, de manera especial, al sufrimiento de estas personas «reforzando la plantilla de profesionales sanitarios en la Unidad de Salud Mental de la Bola Azul y del resto de la red pública de la provincia».

A su juicio, «la única salida que tienen a día de hoy muchos pacientes es acudir a la sanidad privada si se lo pueden permitir o resignarse a esperar si no tienen dinero para pagarla porque las demoras para las citas terminan por hacerse insufribles para quien tiene que lidiar a diario con un problema de salud mental».

«Esa es la realidad que tenemos en Almería y en el resto de Andalucía, a pesar de los golpes de pecho que se da el Gobierno andaluz del Partido Popular con la salud mental», lamentó.

El dirigente socialista recalcó que en la provincia de Almería «faltan psiquiatras, psicólogos clínicos, personal de Enfermería especialista en salud mental e instalaciones específicas, como es el caso de una unidad para tratar los trastornos de la conducta alimentaria, que ya existe en otras provincias andaluzas como Granada, para tejer una red de apoyo que sea realmente efectiva, especialmente en el caso de los jóvenes».

Asimismo, Martín recordó que «seguimos sin saber cuántas mujeres se han visto afectadas por el fallo en el cribado de cáncer de mama y, además, hemos vivido esta semana situaciones tan graves como ver la sala del 061 en Almería sin un médico disponible para atender urgencias, algo inédito y de extrema gravedad».