El PSOE calcula una «discriminación» de 153 millones a los hospitales de Almería La provincia recibe una media de 740 euros por habitante mientras que Córdoba, con casi la misma población, obtiene 916 euros del gasto hospitalario

Alicia Amate Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:21h.

El PSOE ha hecho números. Muchos. Y las cuentas no le cuadran. «Los hospitales almerienses no reciben recursos económicos acordes a la población que atienden», aseveró en la mañana de este martes, tajante, el parlamentario socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel. Cifras en mano –y en pantalla– profundizó sobre lo que considera que es una clara «discriminación» a los almerienses, que, a su juicio, tienen una sanidad pública«peor» que la de sus vecinos de Córdoba o Jaén, provincias con una población similar o inferior a los 770.000 habitantes de Almería, pero cuyos centros hospitalarios perciben más fondos públicos, según ha denunciado el socialista.

«En el capítulo de personal, por ejemplo, Almería cuenta con 19 millones de euros menos que Jaén, pese a tener 160.000 habitantes más, y con 84 millones menos que Córdoba, que incluso tiene 7.000 habitantes menos que nuestra provincia», detalló Sánchez Teruel, quien estimó que la diferencia con el montante de la provincia cordobesa supondría para Almería unos 1.400 sueldos de 60.000 euros, lo que vendría a poner solución a los problemas de personal.

«Estamos ante una discriminación evidente, injustificable e insostenible. Los almerienses tenemos menos personal para atender a más pacientes y, por tanto, peor sanidad pública», denunció. A este respecto, aludió a los datos del Colegio de Enfermería, que constantemente reclama más personal: «Si la provincia de Córdoba tiene 6,2 enfermeros o enfermeras por cada mil habitantes, Almería tiene tan solo 4,7 enfermeros, lo que significa una diferencia de un millar de profesionales menos de esta especialidad».

Continuando con las ratios, una fórmula idónea para hacer comparaciones con otras provincias, SánchezTeruel incidió en que en Almería se cuenta con una media de 603 habitantes por cada cama en hospitales así como 18.073 habitantes por quirófano mientras que, en el caso de Córdoba estos datos se sitúan en 449 y 13.762; y, en Jaén, 425 y 14.043.

Insistió, en definitiva, en que «estos déficits en camas, quirófanos y personal se han traducido en más carga de trabajo para los profesionales y en peor atención para los pacientes». «Estamos hablando de una discriminación anual que supera los 135 millones de euros, y que incluso puede ser mayor si añadimos partidas como las cuotas de la Seguridad Social del personal, que abona la Junta de Andalucía, la productividad o los suministros sanitarios hospitalarios», explicó sobre los cálculos realizados en base al Contrato Programa de 2024 sobre gasto sanitario en el ámbito hospitalario enAndalucía.

Los dirigentes del PP

De la «discriminación» que José Luis Sánchez Teruel considera que sufre la provincia de Almería en materia sanitaria acusa, directamente, a los dirigentes provinciales del PP por «consentir este maltrato». «Se llenan la boca de almeriensismo, pero han permitido que Moreno Bonilla discrimine a nuestra provincia durante dos legislaturas y que se nos haya castigado en los presupuestos de manera sistemática», reprochó.

Al tiempo, abundó en que, en los siete años que JuanmaMoreno lleva al frente de la Junta de Andalucía ha movilizado una cuantía mayor que «los dos presidentes andaluces anteriores juntos en nueve años» por lo que no se explica la falta de inversiones o las «demoras» en proyectos que atribuye a la etapa socialista en el Gobierno deAndalucía.

«La demora en la apertura de las consultas externas del Hospital Universitario de Torrecárdenas, que ya estaban licitadas en 2019, o el retraso del Hospital de Roquetas de Mar, que no se empezó a construir hasta que llegaron los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez, son ejemplos claros de esa discriminación mantenida en el tiempo», apostilló y criticó que el actual Gobierno andaluz no haya desarrollado iniciativas propias.

Ante esta situación, llamó a la ciudadanía almeriense «a rebelarse contra este trato injusto y a exigir igualdad en la atención sanitaria».