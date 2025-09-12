El PSOE asegura que la convocatoria del PFEA «es absolutamente legal» La diputada nacional arremete contra los populares, tras su reivindicación en Subdelegación del Gobierno, y pide «una política responsable y dejar de asustar a los alcaldes, porque están mintiendo»

M. T. Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

La diputada nacional del PSOE por Almería, Inés Plaza, ha detallado que oficina de gestión de la Diputación Provincial de Almería «tiene problemas serios» con «muchos» ayuntamientos del territorio almeriense. A modo de ejemplo, ha arrojado que Paterna, Padules y Alsodux la han abandonado en septiembre. «Quizá tenga algo que ver con todo esto, ¿no?», se cuestiona.

En esta línea, en relación a los Programas de Fomento de Empleo Agrario en los municipios, Plaza expone que «no hay algo más seguro como la inversión que hace la Administración General del Estado a través de estos programas y el Partido Popular debería hacer una política responsable».

Por ello, Inés Plaza considera que los populares «deberían hacer una política responsable y dejar de asustar a los alcaldes, que es lo que pretenden hacer, en los pueblos más pequeños porque están mintiendo descaradamente».

Asegura que «el Partido Popular está permanentemente en el fango y en la confrontación» y, en relación a la reivindicación que han hecho en la Subdelegación del Gobierno, considera que «no tienen ninguna base» porque la convocatoria para los programas de empleo es «absolutamente legal». La diputada nacional del PSOE zanja esta situación explicando que «es absolutamente legal y parece increíble que los cargos públicos del Partido Popular no conozcan lo que significa la concurrencia competitiva y haya que explicárselo».