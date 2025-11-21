El PSOE andaluz cuestiona que el PP haya «expulsado» a sus cargos detenidos tras «agradecerles» en público sus renuncias

La secretaria de Empleo del PSOE de Andalucía, Carmen Castilla, se ha preguntado este viernes si el PP andaluz «ha expulsado» del partido a quienes ... han quedado en libertad con medida cautelares tras ser detenidos esta semana en el caso de presunta corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 en la provincia de Almería, y ello después de que quien va a ejercer como nuevo presidente del PP almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, haya ofrecido una rueda de prensa en la que ha «estado agradecido hasta el final por los servicios prestados» por los ya expresidente y exvicepresidente de la Diputación almeriense «y porque han dejado su acta» en la institución provincial.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Carmen Castilla se ha pronunciado sobre este caso que afecta al PP de Almería y por el que el pasado martes fueron detenidos el presidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier Aureliano García; el vicepresidente de la administración provincial Fernando Giménez y el alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, partido que procedió tras ello a suspenderles cautelarmente de militancia.

Tanto Javier Aureliano García como Fernando Giménez han comunicado este viernes sus renuncias a sus actas de diputados provinciales y a sus cargos en el gobierno de dicha institución, al día siguiente de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

Carmen Castilla ha apuntado que en el PSOE-A están «muy preocupados por la presunta corrupción en Almería del Partido Popular», y ha subrayado que este caso se viene investigando «desde el año 2021, con cero reacción» hasta ahora del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, según ha criticado.

La representante socialista ha llamado la atención acerca de que, «al parecer, según hemos conocido por la prensa, los detenidos» fueron «directamente» este pasado jueves, tras quedar en libertad, «de los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Almería al despacho de la Diputación Provincial, a una reunión con el secretario general» del PP-A, Antonio Repullo, y al respecto Carmen Castilla se ha preguntado «por qué manda» Juanma Moreno «a negociar a su secretario general».

«¿Es esto un pacto de silencio?», se ha preguntado la dirigente socialista, para añadir que «lo tendrá que explicar Moreno Bonilla», y que «lo que más nos sorprende es que en la rueda de prensa de Ramón Fernández-Pacheco» de este mismo viernes por la mañana, este último --que asume la presidencia del PP de Almería en sustitución de Javier Aureliano García-- haya «estado agradecido hasta el final por los servicios prestados» por los responsables del partido investigados, y «porque han dejado su acta».

En ese punto, la secretaria de Empleo del PSOE-A se ha preguntado si es que entonces «no los han expulsado» del PP-A, «como decía Moreno Bonilla». «Esa es la pregunta», ha aseverado Carmen Castilla, quien ha incidido en señalar que «este caso lleva abierto desde hace cinco años», y en dicho periodo de tiempo el presidente del PP-A «se podría haber preocupado de qué estaba ocurriendo en Almería», ha opinado.

La secretaria socialista ha subrayado además que se trata de un caso «muy grave» enmarcado en la pandemia de Covid-19 que «todos sufrimos», y ha sentenciado que «es totalmente intolerable, inaceptable que se hiciera negocio en esos momentos tan duros donde miles de personas se estaban muriendo a propósito» de dicha enfermedad.