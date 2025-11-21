Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE andaluz cuestiona que el PP haya «expulsado» a sus cargos detenidos tras «agradecerles» en público sus renuncias

La secretaria de Empleo del PSOE de Andalucía, Carmen Castilla, se ha pronunciado sobre el caso Mascarillas, que afecta al Partido Popular de Almería

E. P.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:31

La secretaria de Empleo del PSOE de Andalucía, Carmen Castilla, se ha preguntado este viernes si el PP andaluz «ha expulsado» del partido a quienes ... han quedado en libertad con medida cautelares tras ser detenidos esta semana en el caso de presunta corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 en la provincia de Almería, y ello después de que quien va a ejercer como nuevo presidente del PP almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, haya ofrecido una rueda de prensa en la que ha «estado agradecido hasta el final por los servicios prestados» por los ya expresidente y exvicepresidente de la Diputación almeriense «y porque han dejado su acta» en la institución provincial.

