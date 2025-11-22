El PSOE de Almería señala a Moreno Bonilla como promotor de «un pacto de silencio»

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha lamentado que el PP pretendiera «pasar página» de la investigación que lleva a ... cabo el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería sin ofrecer la más mínima explicación sobre lo que, a su juicio, «posiblemente sea la mayor trama de corrupción que ha conocido la provincia».

Martín denunció además la existencia de lo que calificó como «pacto del silencio» entre Moreno Bonilla y Javier Aureliano García, después de que las personas detenidas pasaran de los calabozos directamente al despacho de Presidencia de la Diputación provincial de Almería para mantener una reunión con Antonio Repullo y otros dirigentes populares.

El dirigente socialista subrayó que los relevos anunciados por el Partido Popular, tanto en la institución provincial como en la organización interna, «no tapan en absoluto» que «una red de presuntos delincuentes» hubiera operado durante años en la Diputación. Recordó que el propio abogado de Javier Aureliano García aseguró que la investigación se remonta a 2016, cuando Gabriel Amat era presidente de la Diputación y Javier Aureliano García ocupaba la vicepresidencia, lo que, según indicó, abría muchos interrogantes sobre el alcance de las presuntas mordidas en contratos públicos y sobre quiénes podrían haberse beneficiado.

Del mismo modo, insistió en que lo ocurrido confirmaba que «esto ya no es el caso mascarillas, esto es el caso Partido Popular de Almería», con ramificaciones «aún por determinar».

Martín señaló que en la actualidad se conoce la existencia de diecisiete personas investigadas, «sin descartar que puedan ser más», y exigió respuestas directas al presidente del Partido Popular de Andalucía. «Queremos saber si hizo algo, si movió un solo dedo para desarticular esta presunta organización delictiva que, al parecer, operaba desde hace años con absoluta impunidad», afirmó.

También se preguntó por qué Moreno Bonilla «miró para otro lado» en el verano de 2021, cuando estalló el caso mascarillas, y por qué permitió que cargos implicados en esa causa se presentaran a las elecciones municipales de 2023 y ocuparan puestos de responsabilidad, como el alcalde de Fines o el que hasta ahora fue vicepresidente primero de la Diputación.

El secretario general del PSOE de Almería criticó que ni Ramón Fernández-Pacheco ni Antonio Repullo pidieran disculpas a los almerienses y que siguieran sin explicar en qué situación queda el alcalde de Fines o el de Tíjola, responsable de gestionar los fondos europeos que llegan a la institución. Consideró que el PP intentaba «cerrar esta gravísima crisis en falso», sin aclarar aspectos esenciales de la investigación y calificando incluso de «gestión ejemplar» la realizada por la Diputación.

Sin embargo, Martín cuestionó que se considerara ejemplar utilizar, como presuntamente se hizo, la institución provincial para el enriquecimiento personal y que, además, esto se tradujera en detenciones, cargos investigados y presuntos delitos tan graves como cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación. Por ello, reclamó que Moreno Bonilla diera la cara «de manera inmediata», porque su argumento de que «no sabía nada ya no se lo cree nadie».

El dirigente socialista concluyó que el PSOE seguiría pidiendo que se investigara hasta el final y reclamando auditorías completas en la Diputación Provincial, no solo en el área de obras públicas, sino en todo el funcionamiento de la institución, «ya que los implicados tenían bajo su control el conjunto de la gestión provincial».