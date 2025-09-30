El PSOE de Almería celebra la reapertura del 'Caso Tanatorio': «No es entendible que el Ayuntamiento pidiera el archivo» Los socialistas recuerdan que denunciaron el supuesto fraude «ante la pasividad» del equipo de gobierno, que «trató de zanjar el asunto con una declaración responsable» de la empresa

R. I. Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha valorado que la Audiencia Provincial de Almería haya decidido reabrir la investigación del conocido como 'Caso Tanatorio' para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por ASV Funeser SLU, empresa concesionaria mediante la que el Ayuntamiento presta los servicios municipales de cementerios, tanatorio y crematorio.

El GMS, tras conocerse este martes dicha decisión judicial, ha recordado que fue el que denunció las «irregularidades que presuntamente estaba cometiendo la empresa, que tiene la obligación de abonar al Ayuntamiento un canon anual del 12% de todos los ingresos generados por la gestión y explotación de dichos servicios, según lo regulado en el contrato». Sin embargo, a juicio del PSOE, «todo parece indicar que la concesionaria, que aún sigue prestando estos servicios, podría estar presuntamente facturando a través de otra empresa para reducir el porcentaje de beneficios por el que tenía que pagar al Ayuntamiento».

Ha incidido, asimismo, en que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento «trató de zanjar el asunto con una declaración responsable de la propia empresa investigada y, ante la pasividad de los mandatarios municipales, el Grupo Socialista presentó una denuncia para tratar de esclarecer lo sucedido».

Ahora, el auto de la Audiencia considera que los informes periciales aportados por la empresa durante la instrucción judicial son «insuficientes, poco motivados, superficiales y que, en definitiva, no pueden considerarse verdaderos informes periciales», ha destacado la oposición socialista. Otro de los elementos que han llevado a la Audiencia a adoptar dicha medida está en el hecho de que la empresa «no haya facilitado las facturas, sino un listado de las mismas y concluye que los hechos objeto de investigación presentan apariencia de delito».

Asimismo, considera conveniente que el Ayuntamiento «que, al fin y al cabo, es el posible perjudicado», emita un informe sobre si «como consecuencia de esa facturación paralela, se produjo un perjuicio» para las arcas municipales, «concretando en su caso el importe». Es más, el auto añade que cabe la opción de «comisionar a la Policía Judicial para que profundice en la investigación de los hechos».

Para la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, «es muy grave que el Ayuntamiento no tratara de esclarecer lo ocurrido, cuando, como vemos ahora, hasta la propia Audiencia lo considera necesario, ya que es el perjudicado por esta presunta estafa, como así indica el propio auto».

«En lugar de poner luz en el caso y aclarar lo que estaba sucediendo, el equipo de gobierno municipal optó por dar carpetazo, olvidando que quien presuntamente estafa a una institución pública, presuntamente estafa a todos los almerienses, que pagan puntualmente sus tasas e impuestos», ha señalado. Según Herrera, «con una simple llamada de teléfono al tanatorio municipal la alcaldesa podría haber comprobado cómo desviaban presuntamente la facturación hacia otra empresa».

«No es entendible que el Ayuntamiento pidiera el archivo de las actuaciones y supone una tremenda irresponsabilidad conformarse solo con una declaración responsable de la empresa para dar por zanjado un caso en el que se está denunciando una presunta estafa al Ayuntamiento», ha asegurado la edil, quien ha recalcado que esta situación se produce «justo en el momento en el que el equipo de gobierno del PP decide aplicar una brutal subida a los servicios municipales de cementerios, tanatorio y crematorio».

«No podemos aceptar que los almerienses sigan pagando la factura de esta gestión que arroja tantas dudas y que, ahora más que nunca, se encuentra bajo el foco de una investigación judicial exhaustiva», ha concluido.