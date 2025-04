El PSOE de Almería afea que Moreno Bonilla «endose» a los municipios el desarrollo de un plan contra el virus del Nilo

A. Maldonado Almería Viernes, 25 de abril 2025, 14:07 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno de Moreno Bonilla haya «endosado» a los municipios la obligatoriedad de desarrollar un plan de control con el objetivo de prevenir las infecciones por Virus del Nilo Occidental que transmiten algunas especies de mosquitos.

Según el líder de los socialistas almerienses, «la mayoría de los ayuntamientos de nuestra provincia no puede hacer frente a la elaboración de dicho plan si la Junta de Andalucía no colabora en su ejecución, ya que no cuentan con los medios económicos ni técnicos para hacerlo».

Desde el PSOE consideran, asimismo, que las medidas para afrontar una situación de este tipo, en la que se pone en juego la salud de las personas, «no pueden recaer en los ayuntamientos y debe asumirlas al completo el Gobierno andaluz», porque «es un problema de salud pública y, por lo tanto, las competencias pertenecen a la Junta de Andalucía», ha recordado en el transcurso de una reunión mantenida con alcaldes socialistas, que han trasladado su preocupación y malestar sobre este importante asunto.

«Moreno Bonilla no puede actuar de esta manera. No puede hacerlo de espaldas a los ayuntamientos a los que les exige que tomen unas medidas que no van acompañadas de las ayudas necesarias de la Junta para poder llevarlas a cabo y sin implicar tampoco a la Diputación Provincial de Almería, que no puede estar solo para montar stand en ferias», ha reprochado al Partido Popular.

José María Martín ha sugerido también al presidente de la Diputación Provincial de Almería que «tome nota de lo que ha hecho la de Sevilla, que ha invertido 6 millones de euros en un plan de control de mosquitos en la Comarca de Especial Seguimiento del Virus del Nilo Occidental».

El secretario general del PSOE de Almería ha apostado por que las actuaciones del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental relativas a la protección de salud se lleven a cabo «con la lealtad institucional que requieren estas cuestiones que sobrepasan la capacidad de muchos ayuntamientos que, además, cuentan en sus entornos urbanos con ríos, humedales o espacios protegidos».

«Estamos convencidos de que la prevención es una parte fundamental en esta estrategia a la hora de combatir posibles infecciones. Por ello, le exigimos tanto al Gobierno andaluz del Partido Popular como a la Diputación provincial de Almería que se coordinen con los ayuntamientos no solo en lo concerniente a los aspectos técnicos, sino también a la hora de destinar los recursos económicos necesarios para que nuestros pueblos puedan llevar a cabo esas labores de prevención», ha trasladado José María Martín.