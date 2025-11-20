Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE de Almería acusa al presidente de la Junta de «encubrir» el Caso Mascarillas: «Su tibieza está siendo alarmante»

Ha señalado que, después de 48 horas, no consta que el expresidente de la Diputación de Almería haya renunciado a su cargo, una situación ante la que ha asegurado que «no salimos del estupor»

Europa Press

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:40

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha acusado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de no ... haber «movido un solo dedo» ni «adoptado medidas cuando debía haberlo hecho» en relación con el caso 'Mascarillas', al afirmar que «ha encubierto y ha tapado este caso» desde que estalló en 2021, con dirigentes del PP de Almería ya investigados. «La tibieza de Moreno Bonilla está siendo alarmante», ha reprochado.

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  3. 3 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  7. 7 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  9. 9 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  10. 10 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes

