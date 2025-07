El PSOE advierte de que los almerienses comienzan a pagar el agua «un 35% más cara»

A. M. Almería Jueves, 24 de julio 2025, 11:45 Comenta Compartir

El PSOE de Almería ha criticado la llegada del «sablazo» en el recibo del agua que comenzará a llegar «un 35% más cara» a los contribuyentes almerienses. «Los almerienses acaban de pagar el IBI, o como se denomina comúnmente 'la contribución', con la correspondiente subida aprobada por la alcaldesa [María del Mar Vázquez, PP] hace dos años y ya están empezando a pagar el agua con la subida del 35%, quienes tienen domiciliado el recibo de Aqualia», advertían en una nota los socialistas, comandados ahora por la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Fátima Herrera.

Segun han trasladado, «por segundo año consecutivo» se ha materializado «el sablazo del IBI», con «subidas medias de 100 euros por vivienda», y ahora «le sigue el agua». La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha querido poner el foco en que «esta subida del IBI está completamente injustificada si tenemos en cuenta de que el Ayuntamiento presume de haber cerrado el año 2024 con un superávit de 26,5 millones de euros».

«Hay otra forma de hacer las cosas», sostenía la portavoz socialista, quien ha propuesto una revisión de las ordenanzas fiscales para que la presión fiscal hacia los almerienses sea «justa y proporcionada». «Sobre todo, se trata de que el esfuerzo económico que hacen los almerienses merezca la pena», ha abundado, «porque el aumento de la presión fiscal al que nos somete la alcaldesa no se traduce en mejoras en limpieza, zonas verdes, parques infantiles o transporte público».

Para Fátima Herrera, «es necesario revertir el despilfarro y gestionar con transparencia», por ello asegura que un gobierno del PSOE «acabaría con los gastos excesivos en postureo para que cada euro de los impuestos se invierta en lo que verdaderamente importa: mejoras en los barrios, en la limpieza, en el mantenimiento de nuestras calles y parques y en servicios que faciliten la vida a los almerienses».

Recaudación récord

En 2024 el Ayuntamiento de Almería recaudó 5,6 millones de euros más en impuestos directos y más de un millón de euros más en tasas, precios públicos y otros ingresos, según se desprende de la liquidación del presupuesto que elabora el propio Ayuntamiento. Así, Herrera ha reprochado a la alcaldesa que «tiene un agujero en las manos». «Mientras no para de exprimir el bolsillo de los almerienses, no para de incrementar el gasto que dedica a actividades de postureo, marketing o redes sociales», no en vano en lo que va de corporación María Vázquez lleva gastados más de tres millones de euros de las arcas municipales en esos conceptos.

«No es justo que los almerienses paguen más por recibir menos», ha reiterado, comprometiéndose a trabajar «para que el esfuerzo de los almerienses se traduzca en una Almería mejor, con servicios de calidad y oportunidades para todos».

Subida del agua

A la subida del IBI se añade ahora la del agua «que ya recogen las facturas correspondientes al segundo trimestre de este año». «En pocos días», advierten desde el PSOE, «comenzarán a llegar a las viviendas de nuestra ciudad la factura donde los almerienses podrán comprobar el incremento del 35,5% aprobado por el PP».