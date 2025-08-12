El PSOE acusa a la Junta de «desequilibrios territoriales» al contar Almería con «1.500 sanitarios menos» que Córdoba El delegado de Salud responde: «Almería no solo no ha perdido profesionales, sino que nunca antes había contado con tantos»

Bernardo Abril Almería Martes, 12 de agosto 2025

Cruce de declaraciones, este martes en Almería en torno a la sanidad pública, después de que el parlamentario autonómico del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel haya criticado que el Gobierno andaluz genere «desequilibrios territoriales injustificados» en materia sanitaria, como demuestra, a su juicio, que la provincia de Almería, con 7.000 residentes más que Córdoba, cuente con «1.500 profesionales sanitarios menos».

Y es que, ha remarcado el PSOE en una nota, según los datos provisionales de la encuesta continua de población a 1 de julio, Almería supera los 777.000 habitantes, lo que la sitúa como la quinta provincia andaluza más poblada, por delante de Córdoba, con casi 240.000 habitantes más que Huelva, 160.000 más que Jaén y a 170.000 de Granada.

Y, en este contexto, Sánchez Teruel ha defendido que este crecimiento poblacional es un argumento «crucial» para exigir los servicios públicos que «por población nos corresponden» y ha advertido de que la falta de personal repercute en las listas de espera, que «afectan a unos 100.000 almerienses».

Ha señalado, en este sentido, que Córdoba cuenta con 750 enfermeros más y una ratio de 6,2 profesionales por habitante frente a los 4,7 de Almería, además de un 25% más de anestesistas, lo que provoca más pacientes «fuera de plazo» para operarse en Almería.

El dirigente socialista ha alertado de que la escasez de anestesistas «cierra quirófanos y camas» en hospitales, como ocurre este verano, en el que se han clausurado «más de 200 camas en la provincia», frente al «anuncio de cero camas cerradas» que hizo Juanma Moreno en 2019.

Además, ha reclamado que los Presupuestos de 2026 contemplen un incremento de plantillas para los hospitales de la provincia, más necesario aún por la futura apertura del segundo hospital del Poniente y del centro de especialidades de Torrecárdenas.

Sánchez Teruel ha exigido que se culminen obras sanitarias «anunciadas año tras año pero sin ejecutar», como la ampliación del hospital del Poniente con un nuevo edificio norte, el nuevo edificio de diálisis del Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa o la reforma de las urgencias y UCI de Torrecárdenas, donde «tampoco están operativas todas las consultas de urgencias por falta de personal, ocasionando largas esperas y conflictos entre usuarios y sanitarios».

Belmonte: «Las afirmaciones el PSOE no se corresponden con la realidad»

El delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha asegurado en respuesta al parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel que «las afirmaciones realizadas por el PSOE de Almería no se corresponden con la realidad de la evolución de la plantilla sanitaria en nuestra provincia», ya que «desde 2019, »el Gobierno andaluz ha incrementado la plantilla del Servicio Andaluz de Salud en Almería en más de 3.600 profesionales, lo que supone un aumento de aproximadamente un 35 %, pasando de menos de 7.000 efectivos a más de 10.400 en la actualidad«.

«Este es el mayor refuerzo de recursos humanos que ha tenido el sistema sanitario almeriense en su historia reciente», ha valorado el representante autonómico, que ha apuntado que «si nos centramos en el ámbito estrictamente asistencial, Almería ha pasado de 4.934 sanitarios en 2019 a 7.160 en 2022, lo que supone un 45 % más de profesionales, muy por encima del crecimiento poblacional de ese mismo periodo, que fue de apenas un 2%. Estos datos desmienten cualquier discurso sobre un supuesto abandono de la provincia».

En cuanto a la comparación con otras provincias, recuerdan desde la Junta que las plantillas «se planifican no solo en función del número de habitantes, sino también de la dispersión geográfica, la cartera de servicios y la capacidad asistencial de cada centro. En Almería, además, estamos en pleno proceso de ampliación y modernización de infraestructuras, como el nuevo centro de especialidades de Torrecárdenas, el segundo hospital del Poniente o la reforma de las urgencias y la UCI de Torrecárdenas, entre otros proyectos, que requerirán nuevas contrataciones cuando entren en funcionamiento».

Sobre la situación de los anestesistas, ha considerado que «es un problema de alcance nacional que afecta a todas las comunidades autónomas, con un déficit reconocido por el propio Ministerio de Sanidad. Aun así, estamos adoptando medidas para garantizar la actividad quirúrgica, optimizando recursos y contratando todos los especialistas disponibles en bolsa o recién titulados».

Por último, ha subrayado Belmonte que «Almería no solo no ha perdido profesionales, sino que nunca antes había contado con tantos. Nuestra prioridad es seguir reforzando las plantillas y mejorar la accesibilidad a la atención sanitaria, reduciendo listas de espera y acercando los servicios a la ciudadanía. Ese compromiso es firme, y los datos lo avalan».