El PSOE acusa a la Junta de castigar a Almería con menos recursos para sus hospitales: 100 millones menos El delegado de Salud ha replicado «el compromiso del Gobierno andaluz con la sanidad pública» a través de «hechos y datos» en contra de las afirmaciones «que apuntan a un abandono de la provincia en materia sanitaria»

Bernardo Abril Almería Martes, 19 de agosto 2025, 14:25 Comenta Compartir

La sanidad ha centrado este martes un nuevo episodio de críticas socialistas y réplicas de la Junta de Andalucía en lo referente a la provincia de Almería. En concreto, en los recursos que se destinan a los hospitales almerienses

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha asegurado que el desequilibrio territorial de Almería supera los 100 millones de euros anuales en gasto sanitario hospitalario y que la provincia se encuentra entre aquellas que cuentan con peores ratios de camas y quirófanos por habitante de Andalucía.

En este sentido, ha abundado, «se está tratando de manera muy injusta a los almerienses en materia sanitaria, al contar con menos recursos que los que tienen otras provincias con una población similar o muy inferior a la nuestra».

Sánchez Teruel ha reprochado al Gobierno andaluz que destine a Almería y Jaén cantidades similares en el ámbito hospitalario, «pese a que nuestra provincia tiene 160.000 habitantes más, o que sean incluso inferiores en más de 100 millones de euros a las previstas en Córdoba con una población similar». Asimismo, ha detallado que «si hablamos de camas hospitalarias y quirófanos, la cuantificación del desequilibrio que sufre Almería es también evidente, ya que tenemos 13 quirófanos y más de 400 camas hospitalarias menos si nos comparamos con otras provincias andaluzas con un número de residentes muy parecido».

Según ha trasladado el diputado autonómico por el PSOE de Almería, los datos oficiales que aporta el Gobierno andaluz es que tenemos 1.288 camas operativas de manera ordinaria, mientras otras provincias con similar población tienen más de 1.700. En concreto, ha desvelado que la provincia de Almería cuenta con «los peores datos de quirófanos por número de habitantes de toda Andalucía», con 17.915 almerienses por cada quirófano y 598 por cada cama hospitalaria, frente a menos de 500 personas por cama hospitalaria y 14.000 por quirófano en Córdoba. En el caso de Jaén, la ratio se sitúa en 400 jiennenses por cama y 14.000 por quirófano.

A juicio de Sánchez Teruel, en las dos legislaturas del Gobierno de Moreno Bonilla «se han tomado decisiones equivocadas» en el gasto para los servicios hospitalarios de la provincia de Almería. «Cerrar el hospital de la Cruz Roja en 2020 fue una de ellas, lo que supuso perder 85 camas hospitalarias y 6 quirófanos en Almería, en una provincia que necesitaba incrementarlos, ante la evolución de su población».

De la misma manera, ha reprochado al Partido Popular «los años de demoras en la construcción de las consultas externas de Torrecárdenas, rescindiendo contratos, repitiendo licitaciones o retrasando el segundo hospital de Poniente, que la Junta solo puso en marcha cuando llegaron los fondos Next Generatión». A su juicio, esas infraestructuras, junto con el Hospital Materno Infantil, «eran piezas fundamentales para corregir ese desequilibrio sin cerrar el Hospital de la Cruz Roja y siempre con plantillas adicionales».

«Hasta qué punto Moreno Bonilla demora la terminación y puesta en servicio de esas obras que, a día de hoy y tras dos legislaturas, no han comenzado el expediente de contratación para la dotación de personal y equipamiento de las consultas externas o del segundo hospital de Poniente, que ya decía el alcalde de Roquetas de Mar y el Gobierno andaluz del PP que iban a estar para 2023», ha lamentado.

Respuesta de la Junta

El delegado territorial de Salud y Consumo en la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha replicado a las críticas del parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel que «lejos de la falta de inversión, el Gobierno andaluz ha realizado en los últimos años un esfuerzo sin precedentes en la provincia de Almería».

Entre 2019 y 2025, ha dicho, «se han destinado más de 142 millones de euros a infraestructuras sanitarias en Almería, lo que supone un incremento del 734% respecto al periodo anterior», de los que «56 millones se han destinado a reformar la Atención Primaria con actuaciones en centros de salud como Mojácar, Olula del Río, Balanegra, Benahadux o El Ejido Norte».

A nivel autonómico, ha afirmado que «el presupuesto autonómico ha crecido un 55% desde 2018, alcanzado en 2025 los 15.249 millones de euros». «Este esfuerzo ha permitido la incorporación de cerca de 28.000 profesionales sanitarios y la puesta en marcha de 69 nuevas infraestructuras en Andalucía».

«Gracias a estas medidas, en los últimos meses, se han reducido en 18.380 las personas en listas de espera quirúrgica, recortando los tiempos medios a 120 días en intervenciones y 150 días en consultas con especialistas», ha abundado.

El delegado ha reafirmado, así, «el compromiso del Gobierno andaluz con la sanidad pública» y ha desmentido «con hechos y datos las afirmaciones que apuntan a un abandono de la provincia en materia sanitaria».