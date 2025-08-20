El PSOE acusa a la alcaldesa de aprovechar la Feria de Almería «para ocultar la brutal subida de la basura»

A. Maldonado Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:21 Comenta Compartir

«La alcaldesa lo va a volver a hacer y va a convocar un pleno para dentro de unos días, en plena Feria de Almería, con el objetivo de ocultar una brutal subida de la tasa de basura, en una estrategia que constituye una burla para los almerienses». Así se ha expresado el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, que ha asegurado que dicha subida «no es más que la consecuencia de la mala gestión de los residuos por parte del Partido Popular durante los más de 20 años que lleva gobernando la ciudad».

A su juicio, «es increíble que los almerienses tengan que soportar esta falta de respeto de la alcaldesa, quien no ha dudado en repetir artimaña para ocultar la malísima gestión de lo público que el PP está haciendo en nuestro Ayuntamiento». «El año pasado nos subió un 35% el recibo del agua coincidiendo con el reparto de abanicos de Feria y, ahora, el miércoles de Feria, va a rubricar en pleno el tarifazo de la basura, como si los almerienses, que somos, en definitiva, quienes pagamos sus desatinos, no supiéramos lo que hace», ha declarado, además de recordar la subida del IBI llevada a cabo hace un año, «que ha supuesto, en algunos casos, incrementos en el recibo de más de 100 euros por vivienda y en otros hasta de 200 euros».

«Se veía venir»

Según Raúl Enríquez, «esta tremenda subida se veía venir porque todos los años el Ayuntamiento ha tenido que pagar más de 2 millones de euros de penalización por enterrar miles de toneladas de basura en el vertedero y, prueba de ello, como todos sabemos, es que nuestra planta de reciclaje se incendió en 2022 y hoy en 2025 todavía no tenemos en funcionamiento una nueva planta de reciclaje». «¿Cómo es posible que una ciudad de más de 200.000 habitantes no tenga ahora mismo una planta de reciclaje funcionando a toda su capacidad? ¿Es ésta la magnífica gestión del PP que la alcaldesa se empeña en vendernos a través de vídeos y fotos?», se ha preguntado el edil socialista, que ha reclamado a Vázquez «que no eche más balones, que no sea cínica, que no intente culpar a otras administraciones de lo que es su responsabilidad, porque lo que está claro es que el Ayuntamiento de Almería contamina y que los ciudadanos, los almerienses, como siempre, pagan los errores del Partido Popular».

Para el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, «la carga fiscal que soportan los almerienses no tendría que haberse producido si ella hubiera hecho una buena gestión del dinero público, si renunciara al más de millón de euros que gasta al año en marketing y postureo o si no tuviera que devolver dinero a la Unión Europa porque no ejecuta a tiempo los proyectos, como ha ocurrido con los dos millones de euros devueltos por no cumplir los plazos en las obras del Katiuska y en las del Mercado de Los Ángeles».