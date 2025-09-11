La psicología detrás de la vuelta al cole Miguel Arranz, psicólogo experto, ofrece claves para que niños y familias afronten la vuelta al cole recuperando rutinas y superando miedos

David Roth Almería Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:26 | Actualizado 22:40h.

El mes de septiembre trae consigo mochilas nuevas, uniformes recién estrenados y la ilusión de reencontrarse con los compañeros, pero también supone un reto emocional y organizativo para muchas familias. Tras un verano de horarios flexibles, viajes, playa y tiempo libre, la vuelta a la rutina escolar puede generar nervios, resistencia e incluso ansiedad tanto en los niños como en sus padres. Adaptar de nuevo los horarios de sueño, retomar los hábitos de estudio y encajar los cambios propios de cada curso no siempre resulta fácil. Y a ello se suma el desafío de los más pequeños, que pisan por primera vez un aula, o de quienes cambian de centro y deben enfrentarse a un entorno totalmente nuevo. En este contexto, el papel de la psicología se vuelve fundamental para guiar, prevenir y acompañar.

El psicólogo Miguel Arranz lo tiene claro: la clave está en preparar esa transición con tiempo, validar las emociones de los hijos y ofrecer un entorno seguro y comprensivo donde los errores se perciban como parte natural del aprendizaje.

«Las vacaciones escolares en España son demasiado largas. No porque queramos que los niños sufran con las clases, sino porque ese parón en el aprendizaje complica mucho el inicio del curso», asegura. Arranz recuerda que en otros países el tiempo libre se combina con actividades más didácticas, lo que mantiene una continuidad en el desarrollo.

Para afrontar mejor este regreso, el psicólogo recomienda anticiparse. «Lo más aconsejable es establecer rutinas la semana previa: ajustar horarios de sueño y de comidas ayuda a que el cuerpo y el cerebro recuperen hábitos. El cerebro funciona muy bien con rutinas, pero cuando las pierde le cuesta mucho recuperarlas».

Además de la organización, Arranz insiste en la importancia de la comunicación con los hijos. «Hay que escucharles, validar sus emociones y hablar con naturalidad de sus miedos. Si un niño teme empezar porque habrá compañeros nuevos o porque no sabe qué esperar, es bueno contarle también nuestras propias experiencias de pequeños. Esa validación genera tranquilidad».

Otro de los puntos clave es resaltar lo positivo del colegio. «Es útil identificar los pensamientos negativos —'igual no hago amigos', 'igual la clase será muy difícil'—, pero contraponerlos con realidades probables: que tendrá nuevos compañeros, que aprenderá cosas interesantes, y que los padres estarán ahí para acompañarle». En esa línea, anima a las familias a implicarse en la vida escolar: «Participar en el AMPA o en las actividades del centro hace que el niño se sienta más acompañado y, además, transmite valores de solidaridad y compromiso».

Sobre los más pequeños, aquellos que empiezan Infantil y se enfrentan por primera vez al colegio, Arranz señala que la adaptación suele ser más dura para los padres que para los niños: «Yo mismo lo viví con mis hijos: sufría más yo que ellos. Los niños enseguida se olvidan de los miedos iniciales y disfrutan con sus nuevos amigos y aprendizajes».

La socialización, de hecho, es para él uno de los grandes valores de la escuela: «Ese reencuentro con los compañeros es vital. El colegio no solo educa, también conecta y crea amistades que pueden durar toda la vida». Eso sí, advierte de un tema delicado: el acoso escolar. «Hay que ser absolutamente intolerante con el bullying. No son cosas de niños. Si no se gestiona a tiempo, deja huellas que pueden marcar la salud mental para siempre. La comunidad educativa debe actuar de forma rápida y conjunta».

En cuanto al llamado síndrome postvacacional, Arranz cree que los niños lo sufren, en gran medida, por imitación de sus padres. «Somos su primer espejo. Si nos quejamos de volver al trabajo, de madrugar, de que todo nos pesa, ellos lo perciben. Es mejor transmitir que, aunque dé rabia que acaben las vacaciones, también es positivo volver a tener rutinas y proyectos».

El psicólogo también recomienda incorporar prácticas de atención plena: «El Mindfulness ayuda a centrarse en el presente y a manejar la ansiedad. Si vivimos en el pasado, nos invade la tristeza; si nos adelantamos demasiado al futuro, la ansiedad. El equilibrio está en aceptar las emociones y enfocarnos en el aquí y ahora».

Finalmente, el psicólogo insiste en mirar este regreso como una oportunidad más que como un obstáculo. «De los errores se aprende más que de los aciertos. Un suspenso no es una catástrofe, sino una oportunidad para mejorar. Los padres deben transmitir esa filosofía: algunos días se gana y otros se aprende».