Pruebas de memoria gratuitas en el Vithas Almería, este martes en una jornada sobre salud cerebral

Habrá una carpa informativa junto a la entrada de consultas externas donde se ofrecerán pautas de prevención a los visitantes

IDEAL

Almería

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:34

Comenta

El Hospital Vithas Almería y la Asociación Neurodem han organizado este martes, 21 de octubre, una nueva jornada de sensibilización sobre la salud cerebral en el marco del IV Mes del Cerebro, con una carpa informativa junto a la entrada de consultas externas donde se realizarán pruebas gratuitas de memoria y se ofrecerán pautas de prevención a los visitantes.

El objetivo de esta acción es «favorecer la detección precoz de posibles alteraciones cognitivas y recordar a la población la importancia de cuidar el cerebro a lo largo de toda la vida».

Durante la mañana, ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, profesionales de Vithas Almería y de Neurodem realizarán cribados sencillos de memoria, explicarán los resultados y darán recomendaciones personalizadas para mantener un «buen estado cognitivo».

La neuropsicóloga de Vithas Almería y miembro de Neurodem, Teresa Ramírez, que coordina esta iniciativa, ha destacado que «estas pruebas son una herramienta muy valiosa para identificar a tiempo los primeros signos de deterioro».

«La prevención es clave: mantener hábitos saludables como una buena alimentación, ejercicio regular y una vida social activa puede marcar la diferencia en la salud cerebral a largo plazo», ha añadido.

Por su parte, el director gerente del Hospital Vithas Almería, Manuel Sánchez, ha señalado que «esta jornada refleja nuestro compromiso con la prevención y con la atención integral a los pacientes. Queremos animar a la población a acercarse el próximo 21 de octubre y aprovechar esta oportunidad de revisar su salud cerebral».

El gerente también ha subrayado la importancia de trabajar en red con asociaciones especializadas. «La colaboración con Neurodem nos permite ofrecer un abordaje mucho más completo, desde el diagnóstico temprano hasta la orientación terapéutica, siempre de la mano de expertos en neurología y rehabilitación cognitiva», ha explicado.

Concienciación

Además de los cribados, la jornada busca visibilizar el impacto del Daño Cerebral Adquirido (DCA), que puede estar provocado tanto por traumatismos como por ictus o enfermedades neurodegenerativas.

En palabras de Ramírez, «un diagnóstico rápido y una rehabilitación temprana son determinantes para la recuperación y la calidad de vida de los pacientes».

Asimismo, ha señalado que «es necesario un enfoque multidisciplinar que combine terapias físicas, ocupacionales, apoyo psicológico y acompañamiento familiar». «Cuanta más conciencia exista en la sociedad sobre esta realidad, mayor será el apoyo a quienes conviven con ella», ha afirmado.

INV

El Instituto de Neurociencias Vithas (INV) es la red nacional de referencia en el abordaje de patologías neurológicas dentro del grupo Vithas. Aglutina a especialistas en neurología, neurocirugía, neurorradiología, neuropsicología y rehabilitación, «lo que permite ofrecer una atención integral y altamente especializada».

A través de esta estructura, hospitales como Vithas Almería cuentan con el respaldo de un equipo multidisciplinar y la posibilidad de acceder a protocolos avanzados de diagnóstico y tratamiento, «siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias».

