Proyectos para regadío en Antas y Vera y para abastecer a El Ejido de agua desalada, las de mayores presupuesto Una treintena de actuaciones adjudicadas a lo largo del pasado año en la provincia superó el millón de euros de contratación

M. C. Callejón Almería Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:08

Una treintena de proyectos adjudicados el pasado año en la provincia de Almería superó el millón de euros. En total sumaron en torno a 124 millones de euros, aunque fueron muchos más los contratados por las distintas administraciones. Así lo muestran los datos facilitados a IDEAL por la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras que preside Juan Lorenzo Giménez, según los cuales, fueron 170,8 millones de euros los adjudicados en obras el pasado año por las distintas administraciones públicas, es decir, Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos, lo que ha supuesto un descenso del 18,92% respecto al ejercicio anterior.

Fue Almería, no obstante, en la que menos cayó la cuantía de las adjudicaciones, puesto que en la comparativa con el resto de la región, Cádiz lo hizo en un 56,85%; Córdoba bajó un 25,09%; Granada, un 24,88%; Huelva, un 65,23%; y Málaga, un 31,29%. Las únicas dos en las que creció la cantidad de proyectos adjudicados fueron Jaén (41,09%) y Sevilla (117,48%).

La obra adjudicada de mayor cuantía fue el proyecto de red de riego bajo demanda para la SAT El Grupo de Antas y SAT Climasol de Vera por 15,6 millones de euros, a cargo del Gobierno de España.

A este proyecto le siguió, por 12,9 millones de euros adjudicados, el abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido de la Junta de Andalucía. Y cerca de los dos dígitos se situó también la obra de adecuación y mejora del Paseo de Almería para la implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a cargo del Ayuntamiento de la capital, por 9,3 millones de euros.

El IES de Roquetas de Mar

Otros importes de relevancia fueron la construcción del nuevo instituto de Educación Secundaria con cuatro líneas para ESO y dos para Bachillerato de Las Salinas de Roquetas de Mar, por 7,5 millones, a cargo de la Junta de Andalucía; la primera fase del nuevo complejo deportivo de Almerimar correspondiente al Ayuntamiento de El Ejido por 7,4 millones y la relativa al Gobierno de España por 6,7 millones; la ejecución de un centro deportivo urbano (piscina y sala fitness) en el complejo de la ciudad deportiva de Roquetas de Mar, a ejecutar por el Ayuntamiento, por 6,4 millones; la obra de distribución de agua con bombeos fotovoltaicos en Palomares para la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, de la Administración central, por 7,3 millones; la mejora de la eficiencia energética mediante la adaptación de equipos e incorporación de energías renovables para la instalación de regeneración y mejora de la calidad de las aguas en la Comunidad de Regantes de Cuevas del Almanzora, del Gobierno, por 6,1 millones; o el proyecto de tratamiento terciario en instalación de regeneración de aguas de Huércal Overa, por 5,3 millones.

Destacan también, entre las actuaciones adjudicadas en 2024, las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio administrativo de la Autoridad Portuaria de Almería, la urbanización de su entorno y del acceso al muelle de Levante, por casi tres millones de euros; y el diseño, fabricación, construcción e instalación de una pasarela fija y otra móvil para tránsito de pasajeros a buques en el muelle de Ribera, por 2,3 millones; ambas, a cargo del Gobierno de España.

Se incluyen proyectos esperados como la rehabilitación integral del residencial El Patio de Pescadería (1,6 millones), el sellado del vertedero de inertes de Albox (casi 2 millones), la mejora de la N-340a, a su paso por La Curva, en Adra (3,2 millones), la humanización de la travesía de Balanegra (3,6 millones) y la urbanización de la plaza de la Constitución de Almería capital por casi dos millones de euros.