En proyecto un segundo tubo en el gasoducto de Medgaz para conducir hidrógeno verde a Argelia

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, anunció otro ambicioso proyecto que tiene que ver con la producción de hidrógeno verde en la ... provincia de Almería y su posterior distribución. En concreto, indicó que sobre su mesa cuenta con interesantes iniciativas de empresas como la de Cetaer que se llama Nascar y otra de Caldererías Indálicas que es para producir metanol verde, que es un derivado del hidrógeno. «Son proyectos que nos interesan, que nos interesan».

Pero aludiendo al hidrógeno verde, que no es ni más ni menos, que separar el hidrógeno del agua mediante el proceso de electrólisis empleando energías renovables, indicó que tanto el gris como el ecológico son muy difíciles de transportar. Para hacerlo «se le aplica un proceso que se llama 'craqueo'» que lo que hace es convertirlo en amoniaco. «Y en forma de amoniaco lo puedes transportar por barco».

En este sentido, indicó que «tenemos un convenio con el puerto de Rotterdam, que es el primer puerto de Europa, y se ha establecido un corredor». No obstante, aunque ésta es una solución «que permanecerá en el tiempo» es «parcial». La definitiva, a su juicio, pasar por «construir unos tubos nuevos para transportar hidrógeno», a lo que añadió que, «lo que tenemos es la suerte de que -gasoducto- Medgaz que conecta Almería con Argelia tiene el potencial de transportar hidrógeno mezclado con gas» combinación que se hace mediante 'blending'. A su modo de ver, este proyecto «es posible hacerlo» en el futuro no muy lejano. «Sería francamente interesante, viable y posible construir un segundo tubo, un 'hidroducto', para dedicarlo solo al hidrógeno, de Almería a Argelia». Y eso sería «un proyecto en el que, no es que nos lo estemos inventando nosotros, lo he hablado en la Comisión Europea y lo he hablado con Enagas. Potencialmente, ese segundo tubo tendría la calificación de proyecto importante de interés común europeo y, por tanto, financiación europea, al ser transfronterizo y al contribuir a los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la descarbonización, no sólo de la web 27, sino contribuir a la descarbonización». Sobre el coste, reconoció no tener la cifra, «pero sería importante y por eso hablo de financiación europea», sentenció.