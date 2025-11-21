Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el desayuno informativo de IDEAL. C. ARTERO

En proyecto un segundo tubo en el gasoducto de Medgaz para conducir hidrógeno verde a Argelia

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, indica que sería una solución definitiva a la salida del hidrógeno verde desde Almería

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, anunció otro ambicioso proyecto que tiene que ver con la producción de hidrógeno verde en la ... provincia de Almería y su posterior distribución. En concreto, indicó que sobre su mesa cuenta con interesantes iniciativas de empresas como la de Cetaer que se llama Nascar y otra de Caldererías Indálicas que es para producir metanol verde, que es un derivado del hidrógeno. «Son proyectos que nos interesan, que nos interesan».

