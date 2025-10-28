El proyecto puerto-ciudad de Almería viaja a Nueva York La presidenta de la Autoridad Portuaria actúa como ponente en la cita anual de la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades

A. M. Martes, 28 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, participará el 19 de noviembre en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades 2025 que, organizado por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP) se celebrará en Nueva York (Estados Unidos). El encuentro, que se inicia el 18 de noviembre con la asamblea general de la AIVP y se prolongará hasta el día 21 y este año lleva por título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse​', reunirá a expertos internacionales y actores clave del desarrollo portuario y urbano para intercambiar ideas sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro.

Soto, según indicó ayer la APA en un comunicado, intervendrá en la primera sesión plenaria del congreso, denominada 'La interfaz ciudad-puerto, espacio de convergencia de los retos económicos y sociales', que compartirá con la presidenta del Puerto de Quebec en Canadá, Olga Farman; el director de Transporte Marítimo y Puertos de Busan (Corea del Sur), Chin-woo Lee; y el jefe de Diseño de la Zona Costera en la organización Waterfront Alliance (Estados Unidos), Joseph Sutkowi.

En este foro internacional, la presidenta de la APA proyectará la integración urbana puerto-ciudad, que la autoridad portuaria está ejecutando en el Puerto de Almería, y que resuelve una demanda de convivencia y conexión siendo una iniciativa sostenible e inclusiva que impulsará el potencial de Almería como ciudad portuaria.

Esta acción, en la que el puerto-ciudad de Almería se convierte en referente internacional, se suma a las intervenciones llevadas a cabo este año por la APA en Hamburgo (Alemania) y, recientemente, en Cartagena de Indias (Colombia); iniciativas que ponen en el mapa mundial a Almería y contribuyen a su promoción. Además, junto a la participación de ferias y misiones comerciales enfocadas a la actividad portuaria, contribuye a la proyección internacional del Puerto de Almería y el sistema portuario nacional por parte de la Autoridad Portuaria de Almería como modelo de sostenibilidad, conectividad y gobernanza, uno de los ejes principales del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General.

Recepción en Cosentino

La superficie ultracompacta Dekton de Cosentino es el material principal de la envolvente de la sede de la Autoridad Portuaria de Almería. Con el objetivo de dar a conocer esta alianza entre Dekton y la actuación puerto-ciudad, Cosentino y la APA han organizado un encuentro el próximo 19 de noviembre, tras la jornada del Congreso Mundial de Puertos y Ciudades, en el Cosentino City de Nueva York.

Se trata de un networking con arquitectos y gestores de las áreas industrial e institucional como representantes de puertos y ciudades, en el que la presidenta de la APA, Rosario Soto, y la vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Cosentino, Patty Domínguez, ejercerán como anfitrionas.