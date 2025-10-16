Proyectan una nueva área comercial para el entorno de Torrecárdenas Sale a consulta pública el documento de avance de la modificación puntual del PGOU necesaria para cambiar a urbano el suelo, catalogado como rural

Alicia Amate Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 23:33

Los planes de desarrollo del entorno entre el Hospital Universitario Torrecárdenas y el Polígono Industrial Sector 20 de la capital almeriense siguen adelante. Ahora, el foco se sitúa en parcelas cercanas al centro comercial, adyacentes a la calle Séneca –donde se levanta una urbanización de vivienda adosadas– y en el límite con Huércal de Almería. El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, dio luz verde a comienzos de este mes de octubre al documento de avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –la número 86, de aprobarse definitivamente– necesaria para acometer cualquier actuación en dicho terreno, que abarca una superficie de más de 22.600 metros cuadrados.

Promovido por Iberian Retail Parks 22 S. L. y firmado por el arquitecto José Morente Antolín, este informe inició ayer el plazo de 30 días previsto para su consulta pública. En el mismo, se indica que el ámbito objeto del estudio está clasificado en el PGOU vigente, que data de 1998, como suelo no urbanizable de carácter rural protección cautelar (SNU-R-PC) aunque, en base a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), «cumple las condiciones para que se considere urbano» dado que «está integrado en la malla urbana» y cuenta «con conexión a los servicios básicos» de agua, saneamiento y energía eléctrica.

Bajo esta premisa de que se trata, efectivamente, de suelo urbano, se ofrecen hasta tres alternativas para el terreno, ahora virgen, ubicado en una de las zonas de expansión con más movimiento urbanístico de Almería en los últimos años, siempre bajo el paraguas de la sostenibilidad que marca la Lista. Tras descartar la posibilidad de «mantener la realidad existente», entre otros motivos, porque «no mejoraría los valores ambientales» esboza como primera opción el uso industrial –Almería está en la búsqueda de nuevos emplazamientos de este tipo para garantizar un crecimiento económico futuro– aunque incide en que «no resulta ambiental ni urbanísticamente viable» dado que se encuentra «rodeado completamente de suelo residencial». De hecho, además de lindar con una urbanización, entre las parcelas adyacentes al terreno en cuestión se encuentra la destinada a acoger equipamiento educativo.

En cuanto a la viabilidad de que se destine a un área de residencias de baja densidad (viviendas unifamiliares, principalmente) arguye el análisis que se trataría de una alternativa que «implica una urbanización muy elevada frente al reducido incremento poblacional que propone».

Así, el promotor del proyecto defiende la implantación de un «uso global 'centro y servicios terciarios' con uso pormenorizado de comercio en la categoría de Gran Superficie Minorista, según queda definida en la Ley de Comercio Interior de Andalucía (DL 1/2012, de 20 de marzo), requiriéndose una superficie útil mínima de 2.000 metros cuadrados para cada local comercial».

Esta posibilidad, puntualiza, no está prevista en el Plan General porque «en el momento de la redacción del PGOU el suelo era rústico y se clasificó como no urbanizable», justifica. De ahí, la propuesta de modificación elevada al Gobierno municipal.

«Con esta alternativa, en resumen, se reduce de forma considerable el impacto medioambiental respecto a las otras propuestas al ser la que menos superficie de urbanización requiere», resume el documento impulsado por Iberian Retail Parks 22, que concluye que esta opción es «la que más se ajusta a los criterios medioambientales exigidos».

El documento en exposición pública desde ayer propone una ordenación con «la menor urbanización posible, concentrando los espacios libres al suroeste y los volúmenes edificatorios, al noroeste, a fin de aprovechar de la mejor forma posible la incidencia del solar».

Parcelas de 5.500 metros cuadrados y altura máxima de dos plantas

La zonificación propuesta en el documento de avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) número 86 promovida por Iberian Retail Parks 22 contempla el uso comercial de una superficie de 18.000 metros cuadrados del total de 22.600 metros cuadrados del terreno. Asimismo, se destina a espacios libres 2.200 metros cuadrados mientras que al trazado viario, 2.100 metros cuadrados.

En la ordenación detallada, el proyecto de actualización del PGOU de 1998 contempla una parcela mínima de 5.500 metros cuadrados, permitiéndose segregaciones y agregaciones, así como construcciones con una altura máxima de planta baja más una altura. Tiene en cuenta también el diseño de una zona privada libre de edificación, pudiéndose destinar a aparcamiento en superficie.

En su ejecución, se tiene en cuenta el futuro empleo de «pavimentos blandos» con el fin de «reducir el impacto térmico de la superficie transitable» mientras que prevé «árboles de hoja caduca» en los espacios libres ya zonas verdes para «generar sombra en verano y permitir la incidencia solar en invierno».

«Asimismo, se plantará vegetación arbustiva autóctona de la zona que se mantenga con poca agua, evitando el exceso de este bien en riegos innecesarios. Este tipo de implantación vegetal se pretende que actúe como sumidero de dióxido de Carbono (CO2). Dado que el suelo es, previo a la Innovación, no urbanizable, se mantendrá en la medida de lo posible la vegetación silvestre que no suponga riesgo de incendios. La idea es mantener en la medida de lo posible la cubierta vegetal existente en el nuevo planeamiento», recoge el planteamiento, que adjunta imágenes virtuales con la propuesta de ordenación para el terreno.

Aborda, incluso, la necesidad de contar con sistemas de reciclado de agua así como la promoción del compostaje de residuos orgánicos generados por la poda o el uso de materiales de construcción locales. Todo ello, en aras de minimizar el impacto ambiental de un entorno que pasará de no urbanizable a urbano si así lo confirma el Consistorio.