Proyectan la construcción de un nuevo circuito BMX en el Recinto Ferial de Almería La Junta de Gobierno Local aprueba la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto técnico de esta nueva instalación deportiva, que completará la pista de 'Pumptrack'

R. I. Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 14:32 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, la adjudicación del contrato menor de servicios para la redacción del proyecto técnico, dirección facultativa y responsable del contrato de las obras de ejecución de un circuito BMX en el Recinto Ferial de Almería.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa 'Aima Ingeniería S.L.P.' por un importe de 14.500 euros, según ha informado en rueda de prensa la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, quien ha destacado que «esta iniciativa responde al compromiso municipal de seguir poniendo en valor el Recinto Ferial como un gran espacio deportivo, más allá del uso tradicional durante la Feria de Almería».

Sánchez ha recordado que es intención del Ayuntamiento «ampliar las oportunidades respecto del uso que se hace hoy del Recinto Ferial, generando espacios de convivencia y consolidar ese espacio, en este caso, como un referente de deporte urbano».

El futuro circuito BMX vendrá a complementar la pista de 'Pumptrack' inaugurada en diciembre de 2022, una instalación de más de 1.500 metros cuadrados que cuenta con una gran acogida entre los aficionados al ciclismo y deportes sobre ruedas. Tal y como ha recordado la portavoz, «ya entonces la alcaldesa anunció la intención de ampliar este espacio, y hoy ese compromiso se concreta en el desarrollo de un nuevo equipamiento que reforzará el carácter deportivo del Recinto Ferial».

El ámbito previsto para la ejecución de esta nueva instalación se sitúa junto a la actual pista de Pumptrack, sobre una parcela de aproximadamente 6.000 metros cuadrados en el interior del recinto, donde existe vegetación arbustiva y arbórea que será respetada en su mayoría.

Las obras contemplan la mejora y adecuación del terreno natural, incluyendo el desbroce, explanación y compactación del suelo para generar el perfil del trazado, así como el asfaltado final del circuito. El proyecto prevé también la instalación del sistema de drenaje y alumbrado, además de los elementos propios de la disciplina, como la rampa y puerta de salida, el área de meta y una torre de altavoces para locución durante las competiciones.

«Queremos que el Recinto Ferial se convierta en un espacio vivo todo el año, abierto al disfrute ciudadano y con instalaciones que promuevan hábitos saludables. Este nuevo circuito BMX es un ejemplo de esa apuesta», ha concluido Sacramento Sánchez.