La provincia de Almería suma 32 víctimas mortales en accidentes de tráfico en 2025

La provincia de Almería suma 32 víctimas mortales en accidentes de tráfico en lo que va de 2025, según han declarado el subdelegado del Gobierno ... de Almería y el jefe provincial de tráfico, en la conmemoración que se ha llevado a cabo en la Rambla por el Día Mundial en Recuerdo de los Víctimas de Accidentes de Tráfico. Este acto se produce coincidiendo con un nuevo siniestro que suma una víctima más en las carreteras de la provincia.

El accidente ha ocurrido durante esta madrugada cuando un hombre de 39 años circulaba en sentido contrario en la A-7 a su paso por la localidad almeriense de Huércal de Almería. Según ha informado el 112, minutos antes de las 4.00 horas se registraban varias llamadas alertando de que se había producido una colisión frontal entre un camión y un turismo que circulaba en sentido contrario. Según el jefe provincial de tráfico, José María Méndez, todavía no constan más datos oficiales sobre el accidente que sigue en «proceso de investigación.

De los 32 fallecidos que ha habido hasta la fecha en la provincia de Almería, según los datos aportados por el jefe provincial de tráfico, 25 de ellos se han producido en carretera. «Son dos víctimas más que en todo 2024», ha señalado. Los siete accidentes restantes se han producido en casco urbano. «Nos preocupa el dato que vemos en el colectivo de los vulnerables», ha remarcado Méndez.

En 2025, este grupo supera las cifras del año anterior, llegando a alcanzar las 14 víctimas en comparación de las nueve que hubo en 2024. De los 14 fallecidos, siete eran peatones, cinco eran motoristas y dos eran patinetes. «Estos últimos tienen prohibida su circulación por carretera», ha recordado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de Almería ha aprovechado el acto para recordar a las víctimas y mostrar apoyo a las familias afectadas. «Hacemos un llamamiento a la precaución, a la prevención y a que es posible evitar los accidentes de tráfico», ha declarado. Además, ha querido recordar la importancia de la atención en la conducción, evitar el exceso de velocidad y el consumo de sustancias que alteren las capacidades y afecten a la conducción. «Tenemos que poner todos los medios que tengamos cada uno a nuestro alcance para que se reduzcan al máximo y que no tengamos que lamentar más víctimas mortales», ha sentenciado.