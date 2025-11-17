Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto del minuto de silencio por las víctimas de los accidentes de tráfico Leticia M. Cano

La provincia de Almería suma 32 víctimas mortales en accidentes de tráfico en 2025

La Rambla ha acogido la conmemoración para recordar a los fallecidos en carretera con un minuto de silencio

Leticia M. Cano

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:25

La provincia de Almería suma 32 víctimas mortales en accidentes de tráfico en lo que va de 2025, según han declarado el subdelegado del Gobierno ... de Almería y el jefe provincial de tráfico, en la conmemoración que se ha llevado a cabo en la Rambla por el Día Mundial en Recuerdo de los Víctimas de Accidentes de Tráfico. Este acto se produce coincidiendo con un nuevo siniestro que suma una víctima más en las carreteras de la provincia.

