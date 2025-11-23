La provincia de Almería ha registrado 41 muertes de mujeres por violencia machista desde 2003

La violencia de género es una lacra que la sociedad española, y también la almeriense, se afana en erradicar a pesar de que cada nueva ... víctima cae como una losa que evidencia el fracaso de cuantas medidas se ponen al alcance de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema frente a quienes, en el marco teórico, debieran hacer todo lo posible por defenderlas, quererlas y protegerlas.

Así lo revela el informe que, año a año, realiza el sindicato Comisiones Obreras en Andalucía y que deja muchas cifras para la reflexión, dado que, según expone, «la violencia contra la mujer continúa siendo uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad» al tratarse de un crimen que «no es solo una tragedia personal, sino una grave vulneración de los derechos humanos».

Según el estudio sobre 2024 pero que recoge también datos hasta principios de octubre de este año, desde 2003 han muerto en la comunidad andaluza 7,2 mujeres por cada 100.000 mayores de 15 años, que arrojan un montante de 277 vidas sesgadas; y 2024 cerró con un total de 10 asesinatos machistas en la región, una cifra que, de enero a octubre de 2025, ya ha sido igualada.

Este año, según el estudio presentado el pasado 17 de noviembre por el sindicato a nivel regional, en Almería se ha dado una víctima mortal por violencia de género frente a las dos registradas el año anterior, pero la cifra desde 2003 asciende a 41 en la provincia, según los datos del INE y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad recogidos por CC OO, lo que supone 12,9 víctimas por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años y la sitúan, como «la andaluza con mayor índice».

Los desenlaces extremos no son los únicos que preocupan. También lo hacen las distintas versiones de maltrato machista. De hecho, el informe revela que, durante 2024, en Andalucía hubo 103,9 denuncias por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, pero que son «Almería y Granada las provincias con los índices más elevados, con 138,6 y 123,9 denuncias», respectivamente, lo que sitúa a la provincia almeriense a la cabeza de la región.

Órdenes de protección

El estudio del sindicato recoge que las órdenes de protección por violencia de género incoadas se redujeron el año pasado respecto a 2023 en un 2,6% en la comunidad andaluza, pese a que se mantuvieron por encima de las 8.000 y que, por contra, «aumentaron en las provincias de Almería, Córdoba y Sevilla». De hecho, mientras que en Andalucía se dieron, durante 2024, 22,1 órdenes de protección por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, en la provincia de Almería, esa cifra fue del 33,8 en 2023 y de 37,8 el pasado ejercicio, muy superior, por tanto, a los datos regionales.

En cuanto al número de mujeres víctimas de violencia de género usuarias de Atenpro, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, ha sido de 3.724, a fecha de agosto de 2025, de las que el 6,5% procede de la provincia de Almería.

CC OO censura, por otra parte en el informe, que «en 2022 se redujeron en 11 las profesionales especialistas dedicadas a los recursos de acogida y acceso a la vivienda y que Almería cuenta solo con una casa de emergencia con 13 plazas para la asistencia urgente de las víctimas, una casa de acogida con 20 plazas y una vivienda tutelada con 16 plazas para la atención de quienes requieren la protección de la Administración.

Datos regionales

Con motivo del 25 de noviembre, la secretaria general de CC OO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco, han dado a conocer los detalles de este estudio que el sindicato elabora desde 2011 sobre la violencia machista en Andalucía. Un análisis que «confirma, un año más, la dimensión estructural de la violencia que sufren las mujeres en la comunidad autónoma», puesto que los datos «sitúan a Andalucía a la cabeza de los feminicidios en España», dado que, desde 2003, ha registrado el mayor número absoluto de víctimas mortales del país. «Las cifras son incompatibles con cualquier sociedad que aspire a garantizar los derechos humanos», ha denunciado Yolanda Carrasco.

La secretaria general de CC OO de Andalucía ha advertido, por su parte, de que «en Andalucía no hay una política estructural de lucha contra la violencia machista», y ha señalado que dependen casi exclusivamente de los fondos estatales. «Las políticas se sostienen con el Pacto de Estado y aun así el Gobierno andaluz es incapaz de ejecutarlos. Solo el 44% del presupuesto autonómico destinado a violencia de género se ejecutó en el último ejercicio», ha añadido López.

La secretaria general de CC OO de Andalucía ha insistido en que las políticas públicas contra la violencia machista en Andalucía están sufriendo como consecuencia del deterioro de los servicios públicos. «Ejemplo de ello es la externalización de servicios del Instituto Andaluz de la Mujer, la falta de refuerzo de los centros municipales de información a la mujer y la falta de plantillas en las unidades provinciales de violencia de género. O el servicio 900, que atiende a 3.724 usuarias con solo tan 15 trabajadoras», ha abundado, al tiempo que ha criticado la ausencia de formación obligatoria en perspectiva de género para la plantilla pública.

La dirigente sindical ha reclamado, así, «políticas públicas sólidas en empleo, vivienda y cuidados», además de exigir el refuerzo de programas específicos de salud dirigidos a mujeres.

Maltratadores y víctimas

Yolanda Carrasco ha explicado, por su parte, que el informe recoge datos que permiten «desmontar los ya habituales bulos que se lanzan en redes»: «El 76,4% de las víctimas era española y 8 de cada 10 agresores también. El perfil mayoritario sigue siendo el de mujer española de entre 31 y 60 años que convivía con su agresor y no había denunciado. La violencia machista no es una cuestión de nacionalidad; es un problema de desigualdad estructural y de poder».

A este escenario, CC OO ha sumado el impacto de la violencia machista sobre la infancia, dado que «tres de los nueve asesinatos de menores registrados este año en España tuvieron lugar en Andalucía, y en los últimos doce años casi un centenar de niños y niñas han quedado huérfanos».

En cuanto a las denuncias, pese a superar las 40.000 denuncias anuales, a su juicio, el sistema continúa fallando: «Una de cada cuatro órdenes de protección se deniega en Andalucía y cuando a una mujer que denuncia se le deniega la orden de protección, se la deja en la boca del lobo», advierte Carrasco.

La secretaria de Mujer de CC OO de Andalucía también ha alertado del crecimiento de violencias relacionadas con la trata o la explotación sexual: en 2023, se registraron 9.026 anuncios vinculados a prostitución y se estima que más de 16.600 mujeres están en situación de explotación sexual. En este sentido, Carrasco insistido en recordar el compromiso de CC OO de Andalucía con la abolición de la prostitución.

El informe presentado por el sindicato aporta datos que demuestran la violencia machista también atraviesa el ámbito laboral.

Según Eurostat, el 28% de las mujeres afirma haber sufrido acoso en el trabajo, pero solo 1.312 empresas andaluzas cuentan con los protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. Y además, en este sentido, el Gobierno andaluz se ha marcado en sus presupuestos llegar a 200 empresas, una cifra que, según López es «ridícula en una Comunidad con más de 500.000 unidades productivas». La mayoría de los recursos laborales destinados a víctimas permanecen sin uso y se desploman las contrataciones bonificadas, los contratos de sustitución y las ayudas al cambio de residencia». «Muchas mujeres pierden su empleo para evitar denunciar al agresor y las empresas siguen 'missing' en la lucha contra la violencia machista», ha lamentado López.

Por ello, desde CC OO de Andalucía se exige al empresariado la implantación inmediata y efectiva de los protocolos de acoso, el cumplimiento estricto de los planes de igualdad, el acompañamiento real a las víctimas y la puesta en marcha de acciones formativas y de sensibilización para toda la plantilla. «Las empresas deben visualizar la violencia machista: es momento de reconocerla y actuar frente a ella. Necesitamos poder salir a la calle sin miedo pero también trabajar en espacios seguros donde se respeten nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestros cuerpos», ha insistido Carrasco.

En este sentido, la secretaria de la Mujer de CC OO de Andalucía ha recordado que el sindicato mantiene su Servicio de Defensa Legal de la Mujer, un servicio gratuito de asesoramiento que está a disposición de las mujeres que puedan necesitarlo.

El sindicato ha anunciado su participación en todas las movilizaciones y actos previstos para el 25-N: «Queremos a todas las mujeres libres, vivas y unidas. No nos vamos a rendir», ha concluido Carrasco.